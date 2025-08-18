Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança

O Remo vive um momento conturbado no Brasileirão. Mesmo brigando por uma vaga no G4 da Série B, o clima entre a torcida e o técnico português António Oliveira não é dos melhores, principalmente pelos resultados em casa nas últimas rodadas. A situação do comandante é discutida pela cúpula azulina, que, por enquanto, optou por mantê-lo no cargo.

O desempenho de António Oliveira à frente do Remo ainda não convence. O treinador soma um aproveitamento de 46% dos pontos. A equipe perdeu pontos importantes: empatou com Cuiabá-MT, Novorizontino-SP e Botafogo-SP, além de ter sido derrotada no clássico diante do Paysandu e pela Ferroviária-SP. Todas essas partidas aconteceram em Belém, fator que aumentou a insatisfação da torcida. Em alguns jogos, o técnico chegou a deixar o gramado sob vaias e sendo chamado de “burro”.

A continuidade do português segue sendo tema de debate interno no clube. A cobrança é por mais consistência no trabalho. Fora de Belém, o Remo conquistou duas vitórias, mas diante do seu torcedor só venceu uma vez: o triunfo por 2 a 1 sobre o Avaí-SC.

Na última partida, o empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, António Oliveira não esteve à beira do campo por estar suspenso. Ainda assim, a torcida voltou a protestar e a chamá-lo de “burro”. Até aqui, são 10 jogos sob seu comando, com três vitórias, cinco empates e duas derrotas. O desempenho é considerado abaixo do esperado diante do investimento feito pela diretoria.

O próximo compromisso do Remo na Série B será fora de casa, contra o Coritiba-PR, às 16h. O confronto pode ser decisivo para a permanência do treinador no comando da equipe. A partida terá transmissão em tempo real pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.