Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador Fábio Will 18.08.25 13h47 António Oliveira é o segundo terceiro técnico do Remo na temporada (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo vive um momento conturbado no Brasileirão. Mesmo brigando por uma vaga no G4 da Série B, o clima entre a torcida e o técnico português António Oliveira não é dos melhores, principalmente pelos resultados em casa nas últimas rodadas. A situação do comandante é discutida pela cúpula azulina, que, por enquanto, optou por mantê-lo no cargo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O desempenho de António Oliveira à frente do Remo ainda não convence. O treinador soma um aproveitamento de 46% dos pontos. A equipe perdeu pontos importantes: empatou com Cuiabá-MT, Novorizontino-SP e Botafogo-SP, além de ter sido derrotada no clássico diante do Paysandu e pela Ferroviária-SP. Todas essas partidas aconteceram em Belém, fator que aumentou a insatisfação da torcida. Em alguns jogos, o técnico chegou a deixar o gramado sob vaias e sendo chamado de “burro”. VEJA MAIS Remo pode perder duas posições na tabela até o fim da 22ª rodada; confira Equipe azulina empatou com o Botafogo-SP em casa e deixou escapar a chance de ficar mais próximo do G-4 Após jogo contra o Botafogo-SP, Remo é o time com mais empates na Série B Leão Azul chegou ao 10º empate no campeonato e liga alerta para não deixar a briga pelo acesso escapar Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira A continuidade do português segue sendo tema de debate interno no clube. A cobrança é por mais consistência no trabalho. Fora de Belém, o Remo conquistou duas vitórias, mas diante do seu torcedor só venceu uma vez: o triunfo por 2 a 1 sobre o Avaí-SC. Na última partida, o empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, António Oliveira não esteve à beira do campo por estar suspenso. Ainda assim, a torcida voltou a protestar e a chamá-lo de “burro”. Até aqui, são 10 jogos sob seu comando, com três vitórias, cinco empates e duas derrotas. O desempenho é considerado abaixo do esperado diante do investimento feito pela diretoria. O próximo compromisso do Remo na Série B será fora de casa, contra o Coritiba-PR, às 16h. O confronto pode ser decisivo para a permanência do treinador no comando da equipe. A partida terá transmissão em tempo real pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série b antónio oliveira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO DESAFIO Caio Vinícius projeta duelo contra o líder Coritiba: 'Vamos buscar a vitória fora de casa' A partida contra o Coritiba é tratada como decisiva e o Leão encontra inspiração até mesmo em seu maior rival Paysandu, que mesmno Z4 surpreendeu o Coxa em Curitiba 18.08.25 20h25 ELE FICA António Oliveira permanece no Remo e participa de oração no Baenão Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco 18.08.25 19h29 Pablo Roberto, ex-Remo, acerta com Fortaleza até 2028 Meia de 25 anos deixa o Casa Pia, de Portugal, e será o 8º reforço do clube cearense na temporada 18.08.25 18h29 Futebol Excesso de empates e futebol pobre derrubam chances de acesso do Remo à Série A Para alcançar o grande objetivo da temporada, o Remo precisa de uma reação urgente, ainda não vista na competição 18.08.25 16h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00