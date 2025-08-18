Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu anuncia Ignácio Neto como novo técnico do sub-20

Aos 39 anos, Ignácio chega após boa passagem pela Tuna Luso Brasileira, onde esteve desde o ano passado

O Liberal

O Paysandu correu contra o tempo e anunciou nesta segunda-feira (18) a contratação de Ignácio Neto para comandar a equipe do sub-20 bicolor, que se prepara para o estrear no Parazão da categoria hoje, contra o Atlético Barbarense, no Ceju, em Belém.

Além do cargo de treinador, o clube também informou que o profissional também vai atuar como coordenador metodológico das categorias de base do clube. A apresentação está marcada para a manhã de hoje, às 11h, no Estádio da Curuzu.

Aos 39 anos, Ignácio chega após passagem pela Tuna Luso Brasileira, onde esteve desde o ano passado. No comando do clube, levou a equipe a bons resultados no Parazão e na Copa do Brasil, além de uma campanha consistente na Série D, quando classificou a Águia Guerreira em segundo lugar no grupo, mas acabou eliminada pelo Maranhão Atlético Clube no mata-mata.

No currículo, o treinador acumula títulos recentes nas divisões de base, como o Campeonato Paraense sub-20 e a Copa Pará sub-20 em 2023, além da Super Copa Pará sub-20, em 2024. Também conquistou o Troféu Camisa 13 de melhor técnico do Parazão 2025 e o Troféu Rômulo Maiorana, como personalidade esportiva de 2024.

Ao site do cubo, Ignácio destacou o desafio de assumir o Papão.

"É uma grande honra fazer parte de um clube do tamanho do Paysandu. Junto com as comissões da base, vamos trabalhar para que os atletas estejam organizados para subir ao time principal", afirmou.

O Paysandu estreia no Parazão sub-20 nesta terça-feira (19), contra o Atlético Barbarense, às 15h30, no campo número um do Centro Esportivo da Juventude.

