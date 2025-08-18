Paysandu anuncia Ignácio Neto como novo técnico do sub-20 Aos 39 anos, Ignácio chega após boa passagem pela Tuna Luso Brasileira, onde esteve desde o ano passado O Liberal 18.08.25 21h24 O Paysandu correu contra o tempo e anunciou nesta segunda-feira (18) a contratação de Ignácio Neto para comandar a equipe do sub-20 bicolor, que se prepara para o estrear no Parazão da categoria hoje, contra o Atlético Barbarense, no Ceju, em Belém. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Além do cargo de treinador, o clube também informou que o profissional também vai atuar como coordenador metodológico das categorias de base do clube. A apresentação está marcada para a manhã de hoje, às 11h, no Estádio da Curuzu. VEJA MAIS Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos Aos 39 anos, Ignácio chega após passagem pela Tuna Luso Brasileira, onde esteve desde o ano passado. No comando do clube, levou a equipe a bons resultados no Parazão e na Copa do Brasil, além de uma campanha consistente na Série D, quando classificou a Águia Guerreira em segundo lugar no grupo, mas acabou eliminada pelo Maranhão Atlético Clube no mata-mata. No currículo, o treinador acumula títulos recentes nas divisões de base, como o Campeonato Paraense sub-20 e a Copa Pará sub-20 em 2023, além da Super Copa Pará sub-20, em 2024. Também conquistou o Troféu Camisa 13 de melhor técnico do Parazão 2025 e o Troféu Rômulo Maiorana, como personalidade esportiva de 2024. Ao site do cubo, Ignácio destacou o desafio de assumir o Papão. "É uma grande honra fazer parte de um clube do tamanho do Paysandu. Junto com as comissões da base, vamos trabalhar para que os atletas estejam organizados para subir ao time principal", afirmou. O Paysandu estreia no Parazão sub-20 nesta terça-feira (19), contra o Atlético Barbarense, às 15h30, no campo número um do Centro Esportivo da Juventude. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU REFORÇO NA CURUZU Paysandu anuncia Ignácio Neto como novo técnico do sub-20 Aos 39 anos, Ignácio chega após boa passagem pela Tuna Luso Brasileira, onde esteve desde o ano passado 18.08.25 21h24 Futebol Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos 18.08.25 12h22 A volta dos que não foram Após ficar fora dos planos para temporada, atacante volta a jogar pelo Paysandu na Série B Pedro Delvalle não atuava desde maio e foi reaproveitado diante da Chapecoense na última rodada 18.08.25 10h48 Futebol Claudinei Oliveira lamenta derrota do Paysandu e diz que time precisa reagir 'rapidamente' O treinador também destacou que a equipe se expôs em busca do resultado, o que abriu espaço para os donos da casa 17.08.25 19h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00