Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços

Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento

Fábio Will
fonte

Papão recebe o Operário na Curuzu (John Wesley / Paysandu)

O Paysandu anunciou o início das vendas de ingressos para a partida diante do Operário-PR, marcada para o próximo domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu. Os bilhetes para o jogo estão disponíveis com um lote promocional para as mulheres no valor de R$40 e R$50 o masculino. Após o término do lote os preços passam a ser R$50 e R$60 respectivamente.

Além dos ingressos do setor de arquibancada, o clube alviceleste também comercializa bilhetes para o setor de cadeiras, que nesse primeiro lote custa R$100 e posteriormente R$120. Os bilhetes podem ser adquiridos de forma virtual ou também presencial, em oito Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana.

Meias

Os estudantes que possuem direito às meias-entradas devem realizar um cadastro prévio no site do Paysandu, caso seja aprovado, ele será comunicado sobre as vendas, locais de entrega. É importante que o estudante leve documentos oficias que comprove seu direito.

Gratuidades

Os idosos terão direito à gratuidade e deverão retirar os bilhetes, após preenchimento de um formulário online com apresentação de carteira de identidade. Pessoas com deficiência deverão preencher formulário e apresentar laudo médico que ateste a condição. O formulário pode ser preenchido neste site.

Panorama

O Paysandu ocupa atualmente a vice-lanterna da Série B com 21 pontos e precisa voltar a vencer na competição, para tentar escapar da zona de rebaixamento. Já o Operário é o 14º colocado com 26 pontos e tenta se afastar do Z-4. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

