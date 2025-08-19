Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento Fábio Will 19.08.25 15h24 Papão recebe o Operário na Curuzu (John Wesley / Paysandu) O Paysandu anunciou o início das vendas de ingressos para a partida diante do Operário-PR, marcada para o próximo domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu. Os bilhetes para o jogo estão disponíveis com um lote promocional para as mulheres no valor de R$40 e R$50 o masculino. Após o término do lote os preços passam a ser R$50 e R$60 respectivamente. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Além dos ingressos do setor de arquibancada, o clube alviceleste também comercializa bilhetes para o setor de cadeiras, que nesse primeiro lote custa R$100 e posteriormente R$120. Os bilhetes podem ser adquiridos de forma virtual ou também presencial, em oito Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. Meias Os estudantes que possuem direito às meias-entradas devem realizar um cadastro prévio no site do Paysandu, caso seja aprovado, ele será comunicado sobre as vendas, locais de entrega. É importante que o estudante leve documentos oficias que comprove seu direito. VEJA MAIS Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor Na briga pelo G4, Remo tem desempenho idêntico ao Paysandu nas últimas 10 rodadas da Série B Equipes voltam a campo neste fim de semana pela 23ª rodada da Segundona Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira Gratuidades Os idosos terão direito à gratuidade e deverão retirar os bilhetes, após preenchimento de um formulário online com apresentação de carteira de identidade. Pessoas com deficiência deverão preencher formulário e apresentar laudo médico que ateste a condição. O formulário pode ser preenchido neste site. Panorama O Paysandu ocupa atualmente a vice-lanterna da Série B com 21 pontos e precisa voltar a vencer na competição, para tentar escapar da zona de rebaixamento. Já o Operário é o 14º colocado com 26 pontos e tenta se afastar do Z-4. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu figura entre os times que sofreram as maiores goleadas no Brasileirão de pontos corridos Desde que o formato foi adotado, em 2003, o Papão foi uma das maiores vítimas de placares elásticos ao lado de Juventude e Santos 19.08.25 16h36 NOVO TREINADOR Paysandu apresenta Ignácio Neto como novo treinador do sub-20 e coordenador metodológico da base Profissional chega após passagem pela Tuna Luso e terá como primeiro desafio a Copa do Brasil da categoria 19.08.25 16h35 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento 19.08.25 15h24 Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 19.08.25 7h00 Série B Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira 18.08.25 17h56 Apoio Jogadores do Remo compartilham imagens em sinal de apoio a António Oliveira: 'Vamos juntos' Marcos Braz também fez uma postagem nas redes sociais, com uma colagem das publicações dos atletas 19.08.25 11h13