O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Luan Freitas deixa o Paysandu em meio a Série B e retorna ao Fluminense

Luan chegou à Curuzu no início de 2024, disputou 48 partidas com a camisa alviceleste e conquistou quatro títulos

O Liberal

O Paysandu anunciou nesta terça-feira (19) a saída do zagueiro Luan Freitas, que retorna ao Fluminense-RJ após pedido do tricolor carioca. No contrato do zagueiro havia uma cláusula que permitia essa liberação, apesar do time estar em meio à Série B. O clube bicolor divulgou nota oficial informando a saída do atletaque. "Conforme cláusula contratual liberatória, o atleta Luan Freitas retornou ao Fluminense-RJ”. A notícia pegou a torcida de surpresa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Ainda segundo o comunicado, o zagueiro pediu desligamento nesta terça-feira (19) e não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. Luan chegou à Curuzu no início de 2024, disputou 48 partidas com a camisa alviceleste e conquistou quatro títulos.

Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços
Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento

Paysandu figura entre os times que sofreram as maiores goleadas no Brasileirão de pontos corridos
Desde que o formato foi adotado, em 2003, o Papão foi uma das maiores vítimas de placares elásticos ao lado de Juventude e Santos

Durante a temporada, o defensor alternou momentos como titular e reserva. A chegada de novos reforços em junho aumentou a competitividade no setor defensivo, e o técnico Claudinei Oliveira passou a dar preferência a Novillo e Thallison na formação principal. O elenco ainda conta com Thiago Heleno, Yefferson Quintana, Maurício Antônio e Lucca, o que reduziu o espaço de Luan.

Apesar disso, o jogador ganhou novas funções no time. Com os laterais Edílson e Bryan fora de combate em algumas rodadas da Série B, Claudinei improvisou Luan na lateral direita. O treinador gostou do desempenho e manteve o zagueiro na função mesmo após o retorno dos laterais, decisão que chegou a gerar críticas de parte da torcida. Nas últimas partidas, porém, o técnico voltou a utilizar atletas de origem na posição.

“O Paysandu agradece ao jogador e deseja sucesso na sequência da carreira”, anunciou o clube bicolor.

