Luan Freitas deixa o Paysandu em meio a Série B e retorna ao Fluminense Luan chegou à Curuzu no início de 2024, disputou 48 partidas com a camisa alviceleste e conquistou quatro títulos O Liberal 19.08.25 19h32 O Paysandu anunciou nesta terça-feira (19) a saída do zagueiro Luan Freitas, que retorna ao Fluminense-RJ após pedido do tricolor carioca. No contrato do zagueiro havia uma cláusula que permitia essa liberação, apesar do time estar em meio à Série B. O clube bicolor divulgou nota oficial informando a saída do atletaque. "Conforme cláusula contratual liberatória, o atleta Luan Freitas retornou ao Fluminense-RJ”. A notícia pegou a torcida de surpresa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Ainda segundo o comunicado, o zagueiro pediu desligamento nesta terça-feira (19) e não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. Luan chegou à Curuzu no início de 2024, disputou 48 partidas com a camisa alviceleste e conquistou quatro títulos. VEJA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento Paysandu figura entre os times que sofreram as maiores goleadas no Brasileirão de pontos corridos Desde que o formato foi adotado, em 2003, o Papão foi uma das maiores vítimas de placares elásticos ao lado de Juventude e Santos Durante a temporada, o defensor alternou momentos como titular e reserva. A chegada de novos reforços em junho aumentou a competitividade no setor defensivo, e o técnico Claudinei Oliveira passou a dar preferência a Novillo e Thallison na formação principal. O elenco ainda conta com Thiago Heleno, Yefferson Quintana, Maurício Antônio e Lucca, o que reduziu o espaço de Luan. Apesar disso, o jogador ganhou novas funções no time. Com os laterais Edílson e Bryan fora de combate em algumas rodadas da Série B, Claudinei improvisou Luan na lateral direita. O treinador gostou do desempenho e manteve o zagueiro na função mesmo após o retorno dos laterais, decisão que chegou a gerar críticas de parte da torcida. Nas últimas partidas, porém, o técnico voltou a utilizar atletas de origem na posição. “O Paysandu agradece ao jogador e deseja sucesso na sequência da carreira”, anunciou o clube bicolor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU DESPEDIDA Luan Freitas deixa o Paysandu em meio a Série B e retorna ao Fluminense Luan chegou à Curuzu no início de 2024, disputou 48 partidas com a camisa alviceleste e conquistou quatro títulos 19.08.25 19h32 Futebol Paysandu figura entre os times que sofreram as maiores goleadas no Brasileirão de pontos corridos Desde que o formato foi adotado, em 2003, o Papão foi uma das maiores vítimas de placares elásticos ao lado de Juventude e Santos 19.08.25 16h36 NOVO TREINADOR Paysandu apresenta Ignácio Neto como novo treinador do sub-20 e coordenador metodológico da base Profissional chega após passagem pela Tuna Luso e terá como primeiro desafio a Copa do Brasil da categoria 19.08.25 16h35 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento 19.08.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 19.08.25 7h00 Série B Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira 18.08.25 17h56 Apoio Jogadores do Remo compartilham imagens em sinal de apoio a António Oliveira: 'Vamos juntos' Marcos Braz também fez uma postagem nas redes sociais, com uma colagem das publicações dos atletas 19.08.25 11h13