Remo intensifica preparação para partida contra o Coritiba, pela 23ª rodada da Série B

Os azulinos estão confiantes na reviravolta após as polêmicas sobre a permanência de António Oliveira no comando técnico

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Nathan Santos confia na resposta azulina fora de casa. (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

O elenco do Remo trabalhou na manhã desta terça-feira (19), no estádio Banpará Baenão, sob o comando do técnico António Oliveira. O treinador permanece no cargo e conta com o respaldo dos jogadores para seguir à frente da equipe na disputa da Série B, que tem no próximo sábado (23), um dos duelos mais difíceis até o momento.

Após a atividade com bola, o lateral Nathan Santos concedeu entrevista coletiva e falou sobre a expectativa para o duelo contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira. Para o defensor, o confronto promete ser equilibrado, mas o Remo chega confiante em busca dos três pontos.

“É um grande time, como eu falei, mas também somos um grande time. Temos elenco para jogar contra qualquer adversário da Série B. Vamos preparar a semana da melhor forma, trabalhar nas táticas que o professor passar e fazer o nosso jogo. Que vença o melhor. Vamos mostrar mais uma vez que estamos lutando para estar entre os quatro e alcançar nosso objetivo”, destacou.

O jogador ressaltou ainda a necessidade de o Leão conquistar uma sequência positiva na competição, algo que, segundo ele, pode fazer a diferença na briga pelo acesso. Hoje o Leão Azul é o quinto na tabela, com 34 pontos, mas já chega pressionado após o empate em casa contra o Botafogo-SP.

“A gente quer emendar uma sequência de vitórias, todos queremos isso. Infelizmente não foi no jogo passado, mas agora é focar nesta semana de trabalho, porque será um jogo importante contra um adversário muito difícil”, completou.

O atleta garantiu ainda que o elenco segue comprometido em buscar a classificação. “Estamos dando o nosso máximo, trabalhando para ganhar jogos e entrar no G4. Esse é o nosso objetivo. Precisamos estar juntos, virar a chave e conquistar a vitória o quanto antes”, afirmou.

