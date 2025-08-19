Coritiba-PR faz campanha para bater recorde de público no Couto Pereira em jogo contra o Remo Coxa iniciou a venda de ingressos com promoção para atrair os torcedores para a partida O Liberal 19.08.25 12h52 Time convocou os torcedores para comparecerem no duelo contra o Leão Azul (Reprodução / Coritiba) Líder do campeonato e invicto há cinco partidas, o Coritiba-PR quer casa cheia para a partida contra o Remo, válida pela 23ª rodada da Série B. O jogo ocorre no sábado (23), no Couto Pereira, onde o Coxa só perdeu uma vez neste campeonato. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Por meio das redes sociais, o clube começou uma campanha para lotar o estádio e bater o recorde de público do ano na arena. A meta é chegar a 35 mil torcedores alviverdes. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Até o momento, o maior público do time no Couto Pereira foi contra o Vila Nova, na primeira rodada, com 28.406 torcedores, sendo 25.652 pagantes. VEJA MAIS Caio Vinícius projeta duelo contra o líder Coritiba: 'Vamos buscar a vitória fora de casa' A partida contra o Coritiba é tratada como decisiva e o Leão encontra inspiração até mesmo em seu maior rival Paysandu, que mesmno Z4 surpreendeu o Coxa em Curitiba Jogadores do Remo compartilham imagens em sinal de apoio a António Oliveira: 'Vamos juntos' Marcos Braz também fez uma postagem nas redes sociais, com uma colagem das publicações dos atletas Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno Com isso, o clube anunciou ingressos a partir de R$ 30 para o jogo. O bilhete é válido para a curva da Mauá, sendo R$ 60 a inteira. Já para a arquibancada, os valores são de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Para o setor de cadeira, as entradas custam R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia). Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Depois da vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Novorizontino-SP, o treinador Mozart se empolgou e convocou a torcida para comparecer ao jogo contra o Leão Azul. "Estou feliz pelo resultado, muito feliz pelo desempenho, pela entrega desses caras. Os jogadores foram fantásticos. Então, quero convocar o nosso torcedor, que comparece sempre em grande número no nosso estádio, no sábado. Tenho certeza de que eles vão encher o Couto Pereira para empurrar a nossa equipe", declarou o técnico. Curiosamente, Remo e Coritiba são as duas equipes na Série B com a melhor média de pagantes no campeonato. O Leão Azul lidera o ranking, com 20.955, enquanto o time paranaense vem logo atrás, com 20.388. Os dados são do site especializado Sr. Goool. Força no Couto Pereira Em casa, o Coxa é soberano. Em 10 partidas no Brasileirão, jogando no Couto Pereira, o time venceu seis, empatou três e perdeu apenas uma. A derrota foi para o Paysandu, na 17ª rodada, quando sofreu uma goleada histórica de 5 a 2. Agora, diante do Remo, a equipe vai com tudo para manter o clima de festa no estádio. 