Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B

O Remo se prepara para enfrentar o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba-PR, no próximo sábado (23), no Couto Pereira. O Leão Azul precisa voltar a vencer para não deixar o G-4 se distanciar ainda mais. Contudo, a tarefa não deve ser fácil, pois o Coxa tem a melhor defesa da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Líder da tabela, com 42 pontos - um a mais que o vice-líder Goiás-GO e oito a mais que o Remo -, o Coritiba faz uma campanha consistente, com 12 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas, tendo sofrido apenas 15 gols em 22 partidas - uma das menores médias da disputa.

O curioso é que cinco desses 15 gols foram marcados pelo Paysandu, quando as equipes se enfrentaram na 17ª rodada, no Couto Pereira. O Papão surpreendeu a todos e goleou o clube paranaense por 5 a 2. Na ocasião, o Bicola encerrou a sequência de nove jogos de invencibilidade do Coxa e marcou a primeira derrota do time em casa.

VEJA MAIS

O setor defensivo do Coxa é comandado pelo jovem goleiro Gabriel Morisco, que chegou a ficar cinco jogos sem sofrer gols na Série B. Assim como na equipe paraense, um dos destaques do Leão Azul está na defesa: o arqueiro Marcelo Rangel.

O Novorizontino-SP, quarto colocado na tabela, é o segundo time com a defesa menos vazada, tendo sofrido 19 gols. O Remo divide a terceira posição com Vila Nova-GO, Goiás e Chapecoense-SC, todos com 20.

Igualdade no ataque

Já no setor ofensivo, o Leão Azul e o Coxa possuem o mesmo número de gols marcados no campeonato: 24 cada. O clube azulino conta no elenco com Pedro Rocha, artilheiro da competição, com 10 gols. Contudo, para este duelo, o Remo não vai contar com o atacante, pois ele está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo-SP.

Cenário

O time azulino vai para Curitiba pressionado. A equipe não tem convencido a torcida, que pede a saída do técnico António Oliveira. Assim, diante do Coritiba, o clube busca a vitória e uma boa performance para deixar os questionamentos para trás e focar na luta pelo acesso. O Remo é o quinto colocado, com 34 pontos, e, se vencer e o Novorizontino tropeçar, pode retornar ao G-4. Já o Coxa joga em casa para defender a liderança da tabela.

No primeiro turno, no Mangueirão, as equipes se enfrentaram, e o clube azulino venceu por 1 a 0 - feito inédito.