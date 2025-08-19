Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno Aila Beatriz Inete 19.08.25 12h11 Remo e Coritiba se enfrentaram no primeiro turno, no Mangueirão (Wagner Santana / O Liberal) O Remo se prepara para enfrentar o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba-PR, no próximo sábado (23), no Couto Pereira. O Leão Azul precisa voltar a vencer para não deixar o G-4 se distanciar ainda mais. Contudo, a tarefa não deve ser fácil, pois o Coxa tem a melhor defesa da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Líder da tabela, com 42 pontos - um a mais que o vice-líder Goiás-GO e oito a mais que o Remo -, o Coritiba faz uma campanha consistente, com 12 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas, tendo sofrido apenas 15 gols em 22 partidas - uma das menores médias da disputa. O curioso é que cinco desses 15 gols foram marcados pelo Paysandu, quando as equipes se enfrentaram na 17ª rodada, no Couto Pereira. O Papão surpreendeu a todos e goleou o clube paranaense por 5 a 2. Na ocasião, o Bicola encerrou a sequência de nove jogos de invencibilidade do Coxa e marcou a primeira derrota do time em casa. VEJA MAIS Jogadores do Remo compartilham imagens em sinal de apoio a António Oliveira: 'Vamos juntos' Marcos Braz também fez uma postagem nas redes sociais, com uma colagem das publicações dos atletas Caio Vinícius projeta duelo contra o líder Coritiba: 'Vamos buscar a vitória fora de casa' A partida contra o Coritiba é tratada como decisiva e o Leão encontra inspiração até mesmo em seu maior rival Paysandu, que mesmno Z4 surpreendeu o Coxa em Curitiba Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira O setor defensivo do Coxa é comandado pelo jovem goleiro Gabriel Morisco, que chegou a ficar cinco jogos sem sofrer gols na Série B. Assim como na equipe paraense, um dos destaques do Leão Azul está na defesa: o arqueiro Marcelo Rangel. O Novorizontino-SP, quarto colocado na tabela, é o segundo time com a defesa menos vazada, tendo sofrido 19 gols. O Remo divide a terceira posição com Vila Nova-GO, Goiás e Chapecoense-SC, todos com 20. Igualdade no ataque Já no setor ofensivo, o Leão Azul e o Coxa possuem o mesmo número de gols marcados no campeonato: 24 cada. O clube azulino conta no elenco com Pedro Rocha, artilheiro da competição, com 10 gols. Contudo, para este duelo, o Remo não vai contar com o atacante, pois ele está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo-SP. Cenário O time azulino vai para Curitiba pressionado. A equipe não tem convencido a torcida, que pede a saída do técnico António Oliveira. Assim, diante do Coritiba, o clube busca a vitória e uma boa performance para deixar os questionamentos para trás e focar na luta pelo acesso. O Remo é o quinto colocado, com 34 pontos, e, se vencer e o Novorizontino tropeçar, pode retornar ao G-4. Já o Coxa joga em casa para defender a liderança da tabela. No primeiro turno, no Mangueirão, as equipes se enfrentaram, e o clube azulino venceu por 1 a 0 - feito inédito. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes coritiba remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno 19.08.25 12h11 Apoio Jogadores do Remo compartilham imagens em sinal de apoio a António Oliveira: 'Vamos juntos' Marcos Braz também fez uma postagem nas redes sociais, com uma colagem das publicações dos atletas 19.08.25 11h13 DESAFIO Caio Vinícius projeta duelo contra o líder Coritiba: 'Vamos buscar a vitória fora de casa' A partida contra o Coritiba é tratada como decisiva e o Leão encontra inspiração até mesmo em seu maior rival Paysandu, que mesmno Z4 surpreendeu o Coxa em Curitiba 18.08.25 20h25 ELE FICA António Oliveira permanece no Remo e participa de oração no Baenão Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco 18.08.25 19h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira 18.08.25 17h56 BRASIL Ancelotti inclui Neymar e Brazão em pré-lista da Seleção Brasileira Técnico italiano divulgará convocação oficial na próxima segunda-feira para últimos jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia 18.08.25 22h33 Supercopa Saudita Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita Al Nassr e Al Ittihad jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 7h00 Mais esportes Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes 19.08.25 9h16