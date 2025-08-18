Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda

Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada

Pedro Garcia
fonte

Leão não poderá contar com o artilheiro Pedro Rocha (Thiago Gomes / OLiberal)

O Remo enfrenta o Coritiba-PR no sábado (23), às 16h, no Estádio Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o Leão não poderá contar com o artilheiro Pedro Rocha, que cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada, contra o Botafogo-SP.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Pedro Rocha já havia cumprido suspensão na vitória do Leão Azul sobre o América-MG, pela 21ª rodada, após ser expulso na partida anterior contra a Ferroviária-SP. Naquele jogo, ele recebeu dois cartões amarelos, o que gerou a expulsão.

O atacante azulino estava pendurado com dois cartões amarelos antes da expulsão e, por isso, cumpriu suspensão automática contra o América-MG. No entanto, ao retornar, recebeu mais um amarelo contra o Botafogo-SP e terá que cumprir outra rodada de gancho.

Confira a regra dos cartões

  • Tinha um amarelo antes do jogo e recebe vermelho direto → O amarelo acumula e o atleta cumpre um jogo de suspensão automática (por ter sido expulso, o caso também vai a julgamento).
  • É expulso ao receber o segundo amarelo → Cumpre suspensão automática pela expulsão e mantém o número de amarelos que tinha antes de começar a partida.
  • Tinha dois amarelos antes do jogo, recebe amarelo e depois leva vermelho direto → Cumpre dois jogos de suspensão automática.
  • Tinha dois amarelos antes da partida, recebe dois amarelos e é expulso → Cumpre uma partida de suspensão automática e continua "pendurado" com dois amarelos.
  • Depois de receber três amarelos na mesma competição, o atleta cumpre um jogo de suspensão automática e “zera” os cartões quando voltar da punição.

Cenário

A partida contra o Coxa é decisiva para o Leão, que terá que vencer se quiser se reaproximar e até mesmo voltar ao G4 da competição. Atualmente, o time azulino ocupa a 5ª colocação, com 34 pontos, enquanto o Coritiba é o líder, com 42.

A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

.
