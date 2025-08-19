Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Jogadores do Remo compartilham imagens em sinal de apoio a António Oliveira: 'Vamos juntos'

Marcos Braz também fez uma postagem nas redes sociais, com uma colagem das publicações dos atletas

O Liberal
fonte

Jogadores compartilharam a mesma imagem (Reprodução / Instagram / Pavani / Pedro Rocha)

Em meio a rumores de que António Oliveira poderia deixar o Remo após o empate em casa com o Botafogo-SP, na 22ª rodada da Série B, o treinador comandou o treino da última segunda-feira (18) e recebeu apoio dos jogadores. Por meio das redes sociais, diversos atletas do Leão Azul publicaram as mesmas fotos do técnico português com o elenco azulino, no Baenão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Nas imagens, o treinador aparece dando instruções aos jogadores e, em outra, em um momento de oração. Pedro Rocha foi um dos atletas que publicaram a colagem. Nos stories do Instagram, o atacante e artilheiro do Leão Azul escreveu: "vamos juntos".

O goleiro Marcelo Rangel, os zagueiros Klaus e Reynaldo, o lateral Sávio, o meia Pavani, o volante Jaderson e os atacantes Marrony e Régis foram alguns dos atletas que compartilharam as imagens.

VEJA MAIS 

image António Oliveira permanece no Remo e participa de oração no Baenão
Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco

image Caio Vinícius projeta duelo contra o líder Coritiba: 'Vamos buscar a vitória fora de casa'
A partida contra o Coritiba é tratada como decisiva e o Leão encontra inspiração até mesmo em seu maior rival Paysandu, que mesmno Z4 surpreendeu o Coxa em Curitiba

image Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário
A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira

Quem também se manifestou foi o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz. Ainda pelos stories do Instagram, o dirigente azulino publicou uma colagem com os prints das postagens dos jogadores, dando uma clara demonstração de apoio ao português.

image (Reprodução / Instagram / Marcos Braz)

A posição de António Oliveira esteve em xeque após mais um tropeço em casa na Série B. Mesmo na quinta colocação da tabela, o treinador segue pressionado a apresentar resultados mais expressivos e a promover uma melhora na performance do time.

Conforme informações do jornalista e apresentador da Rádio Liberal+, Abner Luiz, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, e o vice, Glauber Gonçalves, não queriam mais a permanência do técnico. No entanto, Marcos Braz defende a continuidade do treinador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B

Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno

19.08.25 12h11

Apoio

Jogadores do Remo compartilham imagens em sinal de apoio a António Oliveira: 'Vamos juntos'

Marcos Braz também fez uma postagem nas redes sociais, com uma colagem das publicações dos atletas

19.08.25 11h13

DESAFIO

Caio Vinícius projeta duelo contra o líder Coritiba: 'Vamos buscar a vitória fora de casa'

A partida contra o Coritiba é tratada como decisiva e o Leão encontra inspiração até mesmo em seu maior rival Paysandu, que mesmno Z4 surpreendeu o Coxa em Curitiba

18.08.25 20h25

ELE FICA

António Oliveira permanece no Remo e participa de oração no Baenão

Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco

18.08.25 19h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série B

Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário

A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira

18.08.25 17h56

BRASIL

Ancelotti inclui Neymar e Brazão em pré-lista da Seleção Brasileira

Técnico italiano divulgará convocação oficial na próxima segunda-feira para últimos jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia

18.08.25 22h33

Supercopa Saudita

Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita

Al Nassr e Al Ittihad jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.08.25 7h00

Mais esportes

Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição

Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes

19.08.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda