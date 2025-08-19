Jogadores do Remo compartilham imagens em sinal de apoio a António Oliveira: 'Vamos juntos'

Em meio a rumores de que António Oliveira poderia deixar o Remo após o empate em casa com o Botafogo-SP, na 22ª rodada da Série B, o treinador comandou o treino da última segunda-feira (18) e recebeu apoio dos jogadores. Por meio das redes sociais, diversos atletas do Leão Azul publicaram as mesmas fotos do técnico português com o elenco azulino, no Baenão.

Nas imagens, o treinador aparece dando instruções aos jogadores e, em outra, em um momento de oração. Pedro Rocha foi um dos atletas que publicaram a colagem. Nos stories do Instagram, o atacante e artilheiro do Leão Azul escreveu: "vamos juntos".

O goleiro Marcelo Rangel, os zagueiros Klaus e Reynaldo, o lateral Sávio, o meia Pavani, o volante Jaderson e os atacantes Marrony e Régis foram alguns dos atletas que compartilharam as imagens.

Quem também se manifestou foi o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz. Ainda pelos stories do Instagram, o dirigente azulino publicou uma colagem com os prints das postagens dos jogadores, dando uma clara demonstração de apoio ao português.

A posição de António Oliveira esteve em xeque após mais um tropeço em casa na Série B. Mesmo na quinta colocação da tabela, o treinador segue pressionado a apresentar resultados mais expressivos e a promover uma melhora na performance do time.

Conforme informações do jornalista e apresentador da Rádio Liberal+, Abner Luiz, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, e o vice, Glauber Gonçalves, não queriam mais a permanência do técnico. No entanto, Marcos Braz defende a continuidade do treinador.