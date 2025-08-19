Jogadores do Remo compartilham imagens em sinal de apoio a António Oliveira: 'Vamos juntos' Marcos Braz também fez uma postagem nas redes sociais, com uma colagem das publicações dos atletas O Liberal 19.08.25 11h13 Jogadores compartilharam a mesma imagem (Reprodução / Instagram / Pavani / Pedro Rocha) Em meio a rumores de que António Oliveira poderia deixar o Remo após o empate em casa com o Botafogo-SP, na 22ª rodada da Série B, o treinador comandou o treino da última segunda-feira (18) e recebeu apoio dos jogadores. Por meio das redes sociais, diversos atletas do Leão Azul publicaram as mesmas fotos do técnico português com o elenco azulino, no Baenão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Nas imagens, o treinador aparece dando instruções aos jogadores e, em outra, em um momento de oração. Pedro Rocha foi um dos atletas que publicaram a colagem. Nos stories do Instagram, o atacante e artilheiro do Leão Azul escreveu: "vamos juntos". O goleiro Marcelo Rangel, os zagueiros Klaus e Reynaldo, o lateral Sávio, o meia Pavani, o volante Jaderson e os atacantes Marrony e Régis foram alguns dos atletas que compartilharam as imagens. VEJA MAIS António Oliveira permanece no Remo e participa de oração no Baenão Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco Caio Vinícius projeta duelo contra o líder Coritiba: 'Vamos buscar a vitória fora de casa' A partida contra o Coritiba é tratada como decisiva e o Leão encontra inspiração até mesmo em seu maior rival Paysandu, que mesmno Z4 surpreendeu o Coxa em Curitiba Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira Quem também se manifestou foi o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz. Ainda pelos stories do Instagram, o dirigente azulino publicou uma colagem com os prints das postagens dos jogadores, dando uma clara demonstração de apoio ao português. (Reprodução / Instagram / Marcos Braz) A posição de António Oliveira esteve em xeque após mais um tropeço em casa na Série B. Mesmo na quinta colocação da tabela, o treinador segue pressionado a apresentar resultados mais expressivos e a promover uma melhora na performance do time. Conforme informações do jornalista e apresentador da Rádio Liberal+, Abner Luiz, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, e o vice, Glauber Gonçalves, não queriam mais a permanência do técnico. No entanto, Marcos Braz defende a continuidade do treinador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 