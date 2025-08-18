Capa Jornal Amazônia
Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista

Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português.

Iury Costa
fonte

Técnico tem números irregulares desde que assumiu o time azulino. (Thiago Gomes / O Liberal)

No programa Liberal+ Notícias, nesta segunda-feira (18), o jornalista Abner Luiz informou que o presidente do clube, Tonhão, e o vice-presidente Glauber não desejam a continuidade do trabalho do técnico António Oliveira. Segundo ele, apenas Marcos Braz defende que o comandante receba mais uma oportunidade.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Pelo Tonhão o treinador já sairia, nem amanheceria em Belém. Ele não me disse isso, mas uma fonte me informou que é isso. O Glauber, vice-presidente um, também não quer. O outro vice-presidente, Milton Campos, esse eu não sei. Marcos Braz quer mais uma chance”, disse.

Após o empate diante do Botafogo-SP, no último sábado (16), no Mangueirão, a permanência de António Oliveira voltou a ser questionada no Clube do Remo. O treinador não esteve na beira do campo por suspensão, mas ainda assim foi alvo de vaias e xingamentos da torcida.

Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança
António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador

Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda
Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada

António Oliveira está há 10 jogos no comando do Leão, com três vitórias, cinco empates e duas derrotas, aproveitamento de 46%. Os resultados em Belém pesam contra o treinador: foram empates contra Cuiabá-MT, Novorizontino-SP e Botafogo-SP, além das derrotas para o Paysandu e Ferroviária-SP. A única vitória em casa foi sobre o Avaí-SC, por 2 a 1.

A sequência de tropeços diante da torcida aumenta a pressão. Fora de Belém, o Remo conseguiu duas vitórias, mas a cobrança é por mais consistência e regularidade. A diretoria deve avaliar a situação do treinador nos próximos dias.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)

Palavras-chave

remo

técnico antónio oliveira

série b

esportes

Remo
.
