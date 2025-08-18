Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. Iury Costa 18.08.25 15h02 Técnico tem números irregulares desde que assumiu o time azulino. (Thiago Gomes / O Liberal) No programa Liberal+ Notícias, nesta segunda-feira (18), o jornalista Abner Luiz informou que o presidente do clube, Tonhão, e o vice-presidente Glauber não desejam a continuidade do trabalho do técnico António Oliveira. Segundo ele, apenas Marcos Braz defende que o comandante receba mais uma oportunidade. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Pelo Tonhão o treinador já sairia, nem amanheceria em Belém. Ele não me disse isso, mas uma fonte me informou que é isso. O Glauber, vice-presidente um, também não quer. O outro vice-presidente, Milton Campos, esse eu não sei. Marcos Braz quer mais uma chance”, disse. Após o empate diante do Botafogo-SP, no último sábado (16), no Mangueirão, a permanência de António Oliveira voltou a ser questionada no Clube do Remo. O treinador não esteve na beira do campo por suspensão, mas ainda assim foi alvo de vaias e xingamentos da torcida. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)VEJA MAIS Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada António Oliveira está há 10 jogos no comando do Leão, com três vitórias, cinco empates e duas derrotas, aproveitamento de 46%. Os resultados em Belém pesam contra o treinador: foram empates contra Cuiabá-MT, Novorizontino-SP e Botafogo-SP, além das derrotas para o Paysandu e Ferroviária-SP. A única vitória em casa foi sobre o Avaí-SC, por 2 a 1. A sequência de tropeços diante da torcida aumenta a pressão. Fora de Belém, o Remo conseguiu duas vitórias, mas a cobrança é por mais consistência e regularidade. A diretoria deve avaliar a situação do treinador nos próximos dias. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo técnico antónio oliveira série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Excesso de empates e futebol pobre derrubam chances de acesso do Remo à Série A Para alcançar o grande objetivo da temporada, o Remo precisa de uma reação urgente, ainda não vista na competição 18.08.25 16h27 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00