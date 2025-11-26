Capa Jornal Amazônia
Atropelado antes do jogo, torcedor segue para o Mangueirão com o filho e assiste ao acesso à Série A

A comovente história de Everton Luís rapidamente viralizou nas redes sociais como exemplo de superação e amor ao filho

Everton e filho passaram 'poucas e boas' para assistir o acesso do Remo. (Arquivo Pessoal)

O histórico jogo que deu o acesso à Série A ao Clube do Remo continua rendendo boas histórias, protagonizadas por quem viu de perto o momento sublime. Nos últimos dias, um relato viralizou na internet pela dramaticidade e persistência em prol do sonho de uma criança.

No centro da história está Everton Luis, morador de Abaetetuba, que trouxe o filho para assistir à decisão e, por muito pouco, não perdeu a partida após ser atropelado por uma moto, enquanto descia do ônibus para se dirigir ao estádio.

Segundo ele, o susto foi grande e imprevisível. “Na hora que eu fui descer do ônibus, o rapaz me bateu de moto. Eu voei para cima e caí de cara no chão. O asfalto estava quente e assou meu rosto. Mas foi só o rosto. Não atingiu braço e perna”, explicou. O ingresso havia sido comprado como presente para o filho, apaixonado por futebol, e por isso Everson optou por continuar. Ele recebeu atendimento médico no estádio e depois seguiu para a arquibancada.

A presença dele chamou atenção de outros torcedores, que inicialmente imaginaram que os ferimentos tinham relação com briga. Everson esclareceu o mal-entendido: “Teve gente que pensou que eu quis invadir o setor do outro time para querer briga. Aí eu falei que não era briga, que me bateram de moto. Mas nem sabia que estavam me filmando”.

As imagens registradas por um torcedor viralizaram, repercutindo a cena como demonstração de dedicação ao clube — e, acima disso, como gesto de cumplicidade entre pai e filho. Mesmo com dores, Everson permaneceu no estádio até o fim: “Passei o jogo inteiro com dor, mas minha felicidade no momento era ver meu filho naquele momento super feliz”, disse.

Embora tenha provado uma dedicação acima da média, ele conta que só passou a se interessar pelo clube por influência do garoto: “Meu filho é fanático pelo Remo. Eu comecei a gostar agora, depois que ele nasceu. Nunca fui interessado por jogo. Mas ele gosta muito e gosta de jogar também”.

No acidente, Everson perdeu o celular e ficou sem comunicação com a família. No dia seguinte ao acesso, ele procurou atendimento médico e recebeu uma pomada e recomendação de repouso. Nas redes sociais, torcedores do Remo têm pedido que o clube entre em contato para prestar apoio. Até o momento, Everson ainda não recebeu retorno.

