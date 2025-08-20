Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda

O Remo pode voltar a jogar no estádio Baenão ainda este ano, pela Série B do Campeonato Brasileiro, conforme informou ao Núcleo de Esportes de OLiberal uma fonte ligada ao clube. A possível mudança seria provocada pelos shows do projeto Amazônia Live - Hoje e Sempre, marcado para ocorrer no Mangueirão no dia 20 de setembro, além de outros eventos previstos para outubro.

As partidas afetadas seriam contra o Atlético-GO e o Athletico-PR, válidas pelas 27ª e 31ª rodadas da Série B. O primeiro confronto está agendado para o mesmo dia do evento no Mangueirão, enquanto o duelo contra o Furacão está marcado para o dia 9 de outubro, às vésperas de outro show no estádio.

Atualmente, o Mangueirão é o estádio inscrito pelo Remo para receber os jogos do campeonato. No entanto, com a possível indisponibilidade da praça esportiva, o clube terá de solicitar a mudança de local, e a escolha mais provável é o Baenão. No entanto, para que o estádio seja aprovado, o time azulino precisará apresentar o laudo com as exigências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a realização de partidas.

Vale destacar que o Baenão passa por reformas na parte estrutural interna. Além disso, entre março e abril, o gramado passou por melhorias, após ter sido bastante desgastado durante a pré-temporada.

Durante uma coletiva realizada em julho, Marcos Braz, executivo de futebol do Remo, afirmou que via com bons olhos a possibilidade de mandar jogos no Baenão. Contudo, realizar partidas e treinar no estádio é um desafio, pois isso acelera o desgaste do gramado.

Desde o início do ano, o estádio vem sendo utilizado para a preparação do elenco azulino. A última vez que o clube disputou uma partida oficial no Baenão foi na Copa Verde, no dia 6 de fevereiro. Na ocasião, o jogo ocorreu com portões fechados, e o Leão Azul foi eliminado nos pênaltis pelo São Raimundo-RR.