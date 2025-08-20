Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda Estádio azulino é utilizado para treinos, mas eventos no Mangueirão podem transferir partidas para o local Aila Beatriz Inete e Fábio Will 20.08.25 10h51 Estádio azulino pode voltar a ser palco de jogos do clube (Divulgação / vlog_de_remista) O Remo pode voltar a jogar no estádio Baenão ainda este ano, pela Série B do Campeonato Brasileiro, conforme informou ao Núcleo de Esportes de OLiberal uma fonte ligada ao clube. A possível mudança seria provocada pelos shows do projeto Amazônia Live - Hoje e Sempre, marcado para ocorrer no Mangueirão no dia 20 de setembro, além de outros eventos previstos para outubro. As partidas afetadas seriam contra o Atlético-GO e o Athletico-PR, válidas pelas 27ª e 31ª rodadas da Série B. O primeiro confronto está agendado para o mesmo dia do evento no Mangueirão, enquanto o duelo contra o Furacão está marcado para o dia 9 de outubro, às vésperas de outro show no estádio. Atualmente, o Mangueirão é o estádio inscrito pelo Remo para receber os jogos do campeonato. No entanto, com a possível indisponibilidade da praça esportiva, o clube terá de solicitar a mudança de local, e a escolha mais provável é o Baenão. No entanto, para que o estádio seja aprovado, o time azulino precisará apresentar o laudo com as exigências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a realização de partidas. VEJA MAIS Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 Coritiba-PR faz campanha para bater recorde de público no Couto Pereira em jogo contra o Remo Coxa iniciou a venda de ingressos com promoção para atrair os torcedores para a partida Remo intensifica preparação para partida contra o Coritiba, pela 23ª rodada da Série B Os azulinos estão confiantes na reviravolta após as polêmicas sobre a permanência de António Oliveira no comando técnico Vale destacar que o Baenão passa por reformas na parte estrutural interna. Além disso, entre março e abril, o gramado passou por melhorias, após ter sido bastante desgastado durante a pré-temporada. Durante uma coletiva realizada em julho, Marcos Braz, executivo de futebol do Remo, afirmou que via com bons olhos a possibilidade de mandar jogos no Baenão. Contudo, realizar partidas e treinar no estádio é um desafio, pois isso acelera o desgaste do gramado. Desde o início do ano, o estádio vem sendo utilizado para a preparação do elenco azulino. A última vez que o clube disputou uma partida oficial no Baenão foi na Copa Verde, no dia 6 de fevereiro. Na ocasião, o jogo ocorreu com portões fechados, e o Leão Azul foi eliminado nos pênaltis pelo São Raimundo-RR. 