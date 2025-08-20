Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda

Estádio azulino é utilizado para treinos, mas eventos no Mangueirão podem transferir partidas para o local

Aila Beatriz Inete e Fábio Will
fonte

Estádio azulino pode voltar a ser palco de jogos do clube (Divulgação / vlog_de_remista)

O Remo pode voltar a jogar no estádio Baenão ainda este ano, pela Série B do Campeonato Brasileiro, conforme informou ao Núcleo de Esportes de OLiberal uma fonte ligada ao clube. A possível mudança seria provocada pelos shows do projeto Amazônia Live - Hoje e Sempre, marcado para ocorrer no Mangueirão no dia 20 de setembro, além de outros eventos previstos para outubro.

As partidas afetadas seriam contra o Atlético-GO e o Athletico-PR, válidas pelas 27ª e 31ª rodadas da Série B. O primeiro confronto está agendado para o mesmo dia do evento no Mangueirão, enquanto o duelo contra o Furacão está marcado para o dia 9 de outubro, às vésperas de outro show no estádio.

Atualmente, o Mangueirão é o estádio inscrito pelo Remo para receber os jogos do campeonato. No entanto, com a possível indisponibilidade da praça esportiva, o clube terá de solicitar a mudança de local, e a escolha mais provável é o Baenão. No entanto, para que o estádio seja aprovado, o time azulino precisará apresentar o laudo com as exigências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a realização de partidas.

VEJA MAIS 

image Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira
Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4

image Coritiba-PR faz campanha para bater recorde de público no Couto Pereira em jogo contra o Remo
Coxa iniciou a venda de ingressos com promoção para atrair os torcedores para a partida

image Remo intensifica preparação para partida contra o Coritiba, pela 23ª rodada da Série B
Os azulinos estão confiantes na reviravolta após as polêmicas sobre a permanência de António Oliveira no comando técnico

Vale destacar que o Baenão passa por reformas na parte estrutural interna. Além disso, entre março e abril, o gramado passou por melhorias, após ter sido bastante desgastado durante a pré-temporada.

Durante uma coletiva realizada em julho, Marcos Braz, executivo de futebol do Remo, afirmou que via com bons olhos a possibilidade de mandar jogos no Baenão. Contudo, realizar partidas e treinar no estádio é um desafio, pois isso acelera o desgaste do gramado.

Desde o início do ano, o estádio vem sendo utilizado para a preparação do elenco azulino. A última vez que o clube disputou uma partida oficial no Baenão foi na Copa Verde, no dia 6 de fevereiro. Na ocasião, o jogo ocorreu com portões fechados, e o Leão Azul foi eliminado nos pênaltis pelo São Raimundo-RR.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

baenão

série b
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Será?

Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda

Estádio azulino é utilizado para treinos, mas eventos no Mangueirão podem transferir partidas para o local

20.08.25 10h51

Futebol

Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira

Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4

20.08.25 9h45

Futebol

Remo intensifica preparação para partida contra o Coritiba, pela 23ª rodada da Série B

Os azulinos estão confiantes na reviravolta após as polêmicas sobre a permanência de António Oliveira no comando técnico

19.08.25 15h39

Vai lotar?

Coritiba-PR faz campanha para bater recorde de público no Couto Pereira em jogo contra o Remo

Coxa iniciou a venda de ingressos com promoção para atrair os torcedores para a partida

19.08.25 12h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

20.08.25 7h00

Futebol

Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira

Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4

20.08.25 9h45

REFORÇOS

Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata

Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026

19.08.25 21h25

Finalmente

Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B

Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal

20.08.25 12h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda