Diego Hernández projeta duelo contra o líder e fala em 'fazer história' no Remo

O Remo fez um trabalho com bola no Baenão, na manhã desta quarta-feira (20), sob orientação do técnico António Oliveira. O comandante tem mais dois dias para definir a onzena que enfrentará o Coritiba, neste sábado, no estádio Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com vários desfalques, o treinador precisa de opções para compor o time titular. Uma delas é o atacante Diego Hernández, contratado há mais de um mês. O jogador chegou ao clube como peça de reposição, mas precisou passar por um período de reequilíbrio muscular, até que fosse librado para atuar.

Após o treino, ele conversou com a imprensa e destacou a responsabilidade de vestir a camisa azulina em um momento decisivo da competição. “Estou muito feliz, muito contente. Sei da responsabilidade que cada clube carrega e aqui se joga muito neste ano. Estou à disposição e espero ter minutos porque me senti muito bem. O importante é vencer”, afirmou.

VEJA MAIS

Sobre sua posição em campo, o uruguaio mostrou versatilidade, mas admitiu preferência pelo setor direito de ataque. “Me sinto confortável em todo o setor ofensivo, nas três posições, mas fico mais à vontade jogando do meio para a direita", completou o atleta, que espera uma oportunidade para mostrar serviço com a camisa azulina.

“Sei da expectativa que existe em torno do meu trabalho e assumo essa responsabilidade. Gostaria muito de fazer história aqui, o clube me recebeu muito bem e quero retribuir dentro de campo. Sabemos que será um jogo muito difícil, mas no futebol brasileiro nada se define antes da hora. Aqui é preciso lutar até o fim”, completou.

Com 34 pontos, o Remo ocupa atualmente a quinta colocação e luta para voltar ao G4 da Série B. A missão, no entanto, não será simples: o adversário de sábado é o Coritiba, líder da competição com 42 pontos, dentro do Couto Pereira.