Remo tem apenas uma vitória em casa sob o comando de António Oliveira

Leão Azul soma 33,3% de aproveitamento nos últimos seis jogos como mandante e treinador segue pressionado

Iury Costa
A única vitória em casa foi diante do Avaí, na 18ª rodada. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Clube do Remo não tem conseguido manter regularidade em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico António Oliveira, o time disputou seis jogos como mandante, venceu apenas um, empatou quatro e perdeu dois, o que representa 33,3% de aproveitamento no Mangueirão.

A estreia do português no comando azulino foi no clássico Re-Pa, com derrota por 1 a 0 para o Paysandu. Depois, vieram empates contra Cuiabá, Novorizontino, Goiás e Botafogo-SP, além de outra derrota, para a Ferroviária. A única vitória foi diante do Avaí, na 18ª rodada. Nesse período, o Remo marcou quatro gols e sofreu seis.

Os resultados recentes colocaram em cheque a permanência de António Oliveira. Mesmo com o time na quinta colocação, com 34 pontos, a dois do Novorizontino, que fecha o G-4, o treinador enfrenta pressão por desempenho mais consistente.

VEJA MAIS

image Diego Hernández projeta duelo contra o líder e fala em 'fazer história' no Remo
Anunciado no mês de julho, o jogador espera, enfim, estrear com a camisa azulina

image Remo vai a Curitiba enfrentar o líder da Série B com cinco desfalques; veja
O técnico António Oliveira terá bastante trabalho para arrumar a onzena que tentará vencer o Coxa para voltar ao G4

Para a partida contra o Coritiba, três atletas estão fora por lesão, um cumpre transição física e Pedro Rocha está suspenso automaticamente. As baixas atingem principalmente o setor de meio-campo, responsável pela marcação e saída de bola, já que quatro volantes estão entregues ao DM: Cantillo, Pavani, Nathan Camargo e Luan Martins.

Na 23ª rodada, o Remo terá pela frente o Coritiba, líder da Série B, neste sábado (23), às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba. Uma vitória pode recolocar a equipe no grupo dos quatro primeiros colocados da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)

 

