Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina O Liberal 22.08.25 8h47 Jogador já está integrado ao elenco (Divulgação / Remo) O Remo anunciou a contratação do atacante Eduardo Melo na última quinta-feira (21). Logo após o anúncio, o clube azulino também confirmou o meia-atacante Yago Ferreira como reforço para a sequência da Série B. Assim como Eduardo, Yago já estava em Belém para a realização dos exames médicos e adaptação à equipe. O meia tem 24 anos e é cria da base do Fluminense. O jogador chega por meio de empréstimo do tricolor carioca para suprir as necessidades do setor ofensivo do Leão Azul. VEJA MAIS Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 Remo x Coritiba-PR terá confronto entre os melhores goleiros da Série B; confira Marcelo Rangel e Pedro Morisco são os principais defensores do campeonato Yago estava emprestado ao Brasiliense, onde disputou o Campeonato Estadual. Nesta temporada, foram 11 jogos e um gol marcado. Além disso, o meia tem passagens por Nova Iguaçu-RJ e Coritiba-PR. Tanto Ferreira quanto Melo chegam para ocupar os espaços no setor deixado após a saída de Adaílton, vendido para o Yokohama FC, do Japão, de Maxwell, que foi para a Indonésia, e de Felipe Vizeu, que, após não render o esperado e ter desgaste com a torcida, foi transferido para o Sporting Cristal, do Peru. Agora, tanto Yago quanto Eduardo aguardam a regularização no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poderem estrear com a camisa azulina. O Remo é o atual quinto colocado da tabela, com 34 pontos, e ainda sonha com o acesso. Mas, neste início de segundo turno, tem sofrido com a instabilidade e o baixo rendimento em campo. Por isso, o clube foi ao mercado em busca de novas peças para reforçar o time na briga por uma vaga na Série A de 2026. No próximo sábado (23), a equipe tem um grande desafio diante do líder Coritiba. Se vencer, o clube pode retornar ao G-4.