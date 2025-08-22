Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

O Remo anunciou a contratação do atacante Eduardo Melo na última quinta-feira (21). Logo após o anúncio, o clube azulino também confirmou o meia-atacante Yago Ferreira como reforço para a sequência da Série B.

Assim como Eduardo, Yago já estava em Belém para a realização dos exames médicos e adaptação à equipe. O meia tem 24 anos e é cria da base do Fluminense.

O jogador chega por meio de empréstimo do tricolor carioca para suprir as necessidades do setor ofensivo do Leão Azul.

Yago estava emprestado ao Brasiliense, onde disputou o Campeonato Estadual. Nesta temporada, foram 11 jogos e um gol marcado. Além disso, o meia tem passagens por Nova Iguaçu-RJ e Coritiba-PR.

Tanto Ferreira quanto Melo chegam para ocupar os espaços no setor deixado após a saída de Adaílton, vendido para o Yokohama FC, do Japão, de Maxwell, que foi para a Indonésia, e de Felipe Vizeu, que, após não render o esperado e ter desgaste com a torcida, foi transferido para o Sporting Cristal, do Peru.

Agora, tanto Yago quanto Eduardo aguardam a regularização no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poderem estrear com a camisa azulina.

O Remo é o atual quinto colocado da tabela, com 34 pontos, e ainda sonha com o acesso. Mas, neste início de segundo turno, tem sofrido com a instabilidade e o baixo rendimento em campo. Por isso, o clube foi ao mercado em busca de novas peças para reforçar o time na briga por uma vaga na Série A de 2026.

No próximo sábado (23), a equipe tem um grande desafio diante do líder Coritiba. Se vencer, o clube pode retornar ao G-4.