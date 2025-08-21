Remo anuncia o atacante Eduardo Melo para sequência na Série B Jogador de 24 anos chega após atuar na Série C pelo Caxias Iury Costa 21.08.25 16h59 Eduardo Melo, novo atacante do Leão. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) O Clube do Remo anunciou nesta quinta-feira (21) a contratação do atacante Eduardo Melo de 24 anos. O jogador reforça o clube para o restante da Série B de 2025. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Natural de Salvador-BA, o atacante de 1,85 de altura foi revelado no Criciúma e tem vínculo com o clube catarinense até o final de 2025. Entre os profissionais desde 2020, ele chegou a ser emprestado para o Giravanz Kitakyushu, do Japão, e para o Concórdia. Em 2025 foi emprestado para o Caxias para disputar a Série C. VEJA MAIS Remo x Coritiba-PR terá confronto entre os melhores goleiros da Série B; confira Marcelo Rangel e Pedro Morisco são os principais defensores do campeonato Diego Hernández projeta duelo contra o líder e fala em 'fazer história' no Remo Anunciado no mês de julho, o jogador espera, enfim, estrear com a camisa azulina No Caxias atuou em 12 jogos com três gols e duas assistências na Série C do Campeonato Brasileiro, sendo peça importante na campanha de liderança do time na Terceirona. Eduardo Melo chega ao Leão para compor um ataque que conta com Janderson, Matheus Davó, Marrony, Nico Ferreira, Pedro Rocha e PH como opções. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo contratação série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Remo anuncia o atacante Eduardo Melo para sequência na Série B Jogador de 24 anos chega após atuar na Série C pelo Caxias 21.08.25 16h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Futebol Remo x Coritiba-PR terá confronto entre os melhores goleiros da Série B; confira Marcelo Rangel e Pedro Morisco são os principais defensores do campeonato 21.08.25 11h31 SÉRIE B Remo tem apenas uma vitória em casa sob o comando de António Oliveira Leão Azul soma 33,3% de aproveitamento nos últimos seis jogos como mandante e treinador segue pressionado 20.08.25 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 'Confusão no Estádio' Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada 21.08.25 9h48 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51