Remo anuncia o atacante Eduardo Melo para sequência na Série B

O Clube do Remo anunciou nesta quinta-feira (21) a contratação do atacante Eduardo Melo de 24 anos. O jogador reforça o clube para o restante da Série B de 2025.

Natural de Salvador-BA, o atacante de 1,85 de altura foi revelado no Criciúma e tem vínculo com o clube catarinense até o final de 2025. Entre os profissionais desde 2020, ele chegou a ser emprestado para o Giravanz Kitakyushu, do Japão, e para o Concórdia. Em 2025 foi emprestado para o Caxias para disputar a Série C.

No Caxias atuou em 12 jogos com três gols e duas assistências na Série C do Campeonato Brasileiro, sendo peça importante na campanha de liderança do time na Terceirona.

Eduardo Melo chega ao Leão para compor um ataque que conta com Janderson, Matheus Davó, Marrony, Nico Ferreira, Pedro Rocha e PH como opções.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)