Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém O Liberal 21.08.25 18h51 Atleta foi apresentado pelo executivo do clube, Marcos Braz (Luís Carlos - Remo) Entre retornar ao seu clube de origem ou buscar novos ares, Eduardo Melo escolheu o Remo. O atacante de 23 anos, que pertence ao Criciúma e que estava emprestado ao Caxias para a disputa da Série C, foi convocado de volta pelo clube catarinense, mas preferiu um novo desafio no Remo. Ele foi apresentado na tarde desta quinta-feira (21), no Baenão, e não fugiu do assunto quando questionado sobre suas principais qualidades. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Eduardo Melo afirma ser um atacante bom nas bolas aéreas, justamente uma das virtudes que faltam ao clube em alguns desafios na temporada. "Sou um jogador bom na bola aérea, gosto de jogar com jogadores no espaço curto, toques de primeiro. Sou um jogador de força, com mobilidade, e gosto de atacar o espaço, destacado. VEJA MAIS Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 Dupla Re-Pa vê oscilar chances de acesso e permanência após a 22ª rodada da Série B Enquanto o Leão segue na briga pelo acesso, mas perdeu força na corrida pelo G4 , o Papão ampliou o risco de rebaixamento para a Série C O baiano de 1,85m surgiu em Criciúma, mas rodou por clubes como Giravanz Kitakyushu, do Japão, e Concórdia. Em 2025, defendeu o Caxias na Série C, onde somou 12 partidas, três gols e duas assistências. Ele foi peça importante na campanha que colocou o time gaúcho na liderança da competição. Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo preferiu o desafio em Belém. “Fazer agradecimentos tanto a ele quanto ao empresário, que tinha outras propostas na mesa, mas entendiam o projeto. Não pensem que, por ser atleta da Série C, ele não tinha mercado. O próprio Criciúma, que briga no G-4, queria contar com ele, mas o jogador sentiu que precisava de novos ares e decidiu vir pra cá”, disse. O jogador, por sua vez, garante estar pronto para entrar em campo já no próximo jogo, contra o Coxa. O Remo é um clube muito grande, de torcida de massa. Já tinha ouvido falar muito sobre o Remo e queria dizer que vou dar minha vida dentro de campo. Estou bem fisicamente, estava jogando na Série C, fiz meu jogo há duas semanas e estava mantendo a sequência de jogo”, afirmou. Com a chegada de Eduardo, o técnico azulino ganha mais uma opção para o setor ofensivo, que já conta com Janderson, Matheus Davó, Marrony, Nico Ferreira, Ped Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO APRESENTADO Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém 21.08.25 18h51 SÉRIE B Remo anuncia o atacante Eduardo Melo para sequência na Série B Jogador de 24 anos chega após atuar na Série C pelo Caxias 21.08.25 16h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Futebol Remo x Coritiba-PR terá confronto entre os melhores goleiros da Série B; confira Marcelo Rangel e Pedro Morisco são os principais defensores do campeonato 21.08.25 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Copa Libertadores da América LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 'Confusão no Estádio' Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada 21.08.25 9h48