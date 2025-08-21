Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui'

Entre retornar ao seu clube de origem ou buscar novos ares, Eduardo Melo escolheu o Remo. O atacante de 23 anos, que pertence ao Criciúma e que estava emprestado ao Caxias para a disputa da Série C, foi convocado de volta pelo clube catarinense, mas preferiu um novo desafio no Remo. Ele foi apresentado na tarde desta quinta-feira (21), no Baenão, e não fugiu do assunto quando questionado sobre suas principais qualidades.

Eduardo Melo afirma ser um atacante bom nas bolas aéreas, justamente uma das virtudes que faltam ao clube em alguns desafios na temporada.

"Sou um jogador bom na bola aérea, gosto de jogar com jogadores no espaço curto, toques de primeiro. Sou um jogador de força, com mobilidade, e gosto de atacar o espaço, destacado.

O baiano de 1,85m surgiu em Criciúma, mas rodou por clubes como Giravanz Kitakyushu, do Japão, e Concórdia. Em 2025, defendeu o Caxias na Série C, onde somou 12 partidas, três gols e duas assistências. Ele foi peça importante na campanha que colocou o time gaúcho na liderança da competição.

Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo preferiu o desafio em Belém.

“Fazer agradecimentos tanto a ele quanto ao empresário, que tinha outras propostas na mesa, mas entendiam o projeto. Não pensem que, por ser atleta da Série C, ele não tinha mercado. O próprio Criciúma, que briga no G-4, queria contar com ele, mas o jogador sentiu que precisava de novos ares e decidiu vir pra cá”, disse.

O jogador, por sua vez, garante estar pronto para entrar em campo já no próximo jogo, contra o Coxa. O Remo é um clube muito grande, de torcida de massa. Já tinha ouvido falar muito sobre o Remo e queria dizer que vou dar minha vida dentro de campo. Estou bem fisicamente, estava jogando na Série C, fiz meu jogo há duas semanas e estava mantendo a sequência de jogo”, afirmou.

Com a chegada de Eduardo, o técnico azulino ganha mais uma opção para o setor ofensivo, que já conta com Janderson, Matheus Davó, Marrony, Nico Ferreira, Ped