Dupla Re-Pa vê oscilar chances de acesso e permanência após a 22ª rodada da Série B

Os resultados da 22ª rodada da Série B mudaram o panorama de Remo e Paysandu na disputa pelos seus principais objetivos no campeonato. Enquanto o Leão segue na briga pelo acesso, mas perdeu força na corrida pelo G-4 , o Papão ampliou o risco de rebaixamento para a Série C.

O Remo, que empatou com o Botafogo-SP diante de 30 mil torcedores no Mangueirão, manteve-se na 5ª colocação, com 34 pontos. No entanto, a distância para o grupo dos quatro primeiros, que antes era de apenas um ponto, aumentou. Agora, o time tem 24,7% de chance de subir, índice menor que os 27,5% registrados antes da rodada. À frente, aparecem Coritiba (42 pontos), Goiás (41), Chapecoense (37) e Novorizontino (36). Logo atrás dos azulinos estão Vila Nova, Criciúma e Avaí, todos com 33 pontos, o que aumenta a pressão nas próximas rodadas.

Se a luta remista é pelo topo, a realidade bicolor é de alerta total nesse início de segundo turno. A derrota para a Chapecoense foi a segunda consecutiva após um período de nove jogos invictos e deixou o Paysandu na 19ª posição, com 21 pontos. O cenário refletiu diretamente nas projeções: a probabilidade de queda, que era de 58,8%, saltou para 66,4%. No momento, apenas o Botafogo-SP, lanterna, tem risco maior (83%). A disputa contra a degola inclui ainda América-MG, Volta Redonda e Amazonas, todos muito próximos na pontuação.

A 23ª rodada colocará novamente os dois times frente a frente com rivais do Paraná. No sábado (23), o Remo encara o líder Coritiba, fora de casa, às 16h. No domingo (24), às 16h, o Paysandu joga na Curuzu contra o Operário-PR, em busca de reação imediata para evitar o aprofundamento da crise.