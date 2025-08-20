Dupla Re-Pa vê oscilar chances de acesso e permanência após a 22ª rodada da Série B Enquanto o Leão segue na briga pelo acesso, mas perdeu força na corrida pelo G4 , o Papão ampliou o risco de rebaixamento para a Série C O Liberal 20.08.25 18h55 Os resultados da 22ª rodada da Série B mudaram o panorama de Remo e Paysandu na disputa pelos seus principais objetivos no campeonato. Enquanto o Leão segue na briga pelo acesso, mas perdeu força na corrida pelo G-4 , o Papão ampliou o risco de rebaixamento para a Série C. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Remo, que empatou com o Botafogo-SP diante de 30 mil torcedores no Mangueirão, manteve-se na 5ª colocação, com 34 pontos. No entanto, a distância para o grupo dos quatro primeiros, que antes era de apenas um ponto, aumentou. Agora, o time tem 24,7% de chance de subir, índice menor que os 27,5% registrados antes da rodada. À frente, aparecem Coritiba (42 pontos), Goiás (41), Chapecoense (37) e Novorizontino (36). Logo atrás dos azulinos estão Vila Nova, Criciúma e Avaí, todos com 33 pontos, o que aumenta a pressão nas próximas rodadas. VEJA MAIS Remo tem apenas uma vitória em casa sob o comando de António Oliveira Leão Azul soma 33,3% de aproveitamento nos últimos seis jogos como mandante e treinador segue pressionado Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal Se a luta remista é pelo topo, a realidade bicolor é de alerta total nesse início de segundo turno. A derrota para a Chapecoense foi a segunda consecutiva após um período de nove jogos invictos e deixou o Paysandu na 19ª posição, com 21 pontos. O cenário refletiu diretamente nas projeções: a probabilidade de queda, que era de 58,8%, saltou para 66,4%. No momento, apenas o Botafogo-SP, lanterna, tem risco maior (83%). A disputa contra a degola inclui ainda América-MG, Volta Redonda e Amazonas, todos muito próximos na pontuação. A 23ª rodada colocará novamente os dois times frente a frente com rivais do Paraná. No sábado (23), o Remo encara o líder Coritiba, fora de casa, às 16h. No domingo (24), às 16h, o Paysandu joga na Curuzu contra o Operário-PR, em busca de reação imediata para evitar o aprofundamento da crise. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ESTATÍSTICAS Dupla Re-Pa vê oscilar chances de acesso e permanência após a 22ª rodada da Série B Enquanto o Leão segue na briga pelo acesso, mas perdeu força na corrida pelo G4 , o Papão ampliou o risco de rebaixamento para a Série C 20.08.25 18h55 Copa Libertadores da América Estudiantes x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) da Libertadores Estudiantes e Cerro Porteño jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 18h00 Campeonato Brasileiro Juventude x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pelo Brasileirão Juventude e Vasco jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.08.25 18h00 Copa Sul-Americana Cienciano x Bolívar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) pela Copa Sudamericana Cienciano e Bolívar jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Futebol Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 20.08.25 9h45 Futebol Remo vai a Curitiba enfrentar o líder da Série B com cinco desfalques; veja O técnico António Oliveira terá bastante trabalho para arrumar a onzena que tentará vencer o Coxa para voltar ao G4 20.08.25 15h43