Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal Pedro Garcia e Fábio Will 20.08.25 12h13 Clube bicolor estava impedido de inscrever jogadores desde o dia 30 de junho, em função da punição aplicada pela Fifa. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu quitou, na manhã desta quarta-feira (20), a dívida que mantinha com o Torreense, de Portugal, e está liberado para voltar a registrar novos atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal. O clube bicolor estava impedido de inscrever jogadores desde o dia 30 de junho, em função da punição aplicada pela Fifa. Com a regularização, o departamento de futebol corre contra o tempo para reforçar o elenco visando à sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas Distância do Remo e do Paysandu para os objetivos na Série B O time contou com um aporte financeiro viabilizado pelo Banpará para quitar a dívida com o clube português. O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do Papão, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais. A quitação do débito representa um alívio para a diretoria alviceleste, que vinha enfrentando dificuldades para atender às demandas do técnico Claudinei Oliveira. A limitação imposta pela Fifa havia travado negociações e comprometido o planejamento para o segundo turno da competição. Agora, com a liberação, a expectativa é de que novos nomes sejam anunciados ainda nesta semana. A direção já vinha trabalhando em sondagens e tratativas de mercado, mas aguardava a resolução do caso para oficializar contratações. De acordo com o executivo de futebol, Carlos Frontini, o Paysandu já garantiu dois reforços para a sequência da Série B, mas a data da apresentação ainda não está definida. Os atletas disputam atualmente a fase final da Série C e assinaram pré-contrato com o clube. Caso seus times sejam eliminados, poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026.