Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas Pedro Garcia 20.08.25 11h27 Defensor chegou à Curuzu no início de 2024 e disputou 48 partidas, conquistando quatro títulos (Jorge Luís Totti/Paysandu) O zagueiro Luan Freitas, que deixou o Paysandu na última terça-feira (19) a pedido do Fluminense-RJ — clube ao qual pertence —, foi emprestado ao Juventude-RS para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro até o fim do ano. A informação foi confirmada pelo ge do Rio Grande do Sul. A negociação ocorreu em meio às dificuldades defensivas do Juventude. Dos seis zagueiros disponíveis, apenas dois estavam aptos a atuar sob o comando do técnico Thiago Carpini, o que levou o clube a buscar reforços para a posição. VEJA MAIS Luan Freitas deixa o Paysandu em meio a Série B e retorna ao Fluminense Luan chegou à Curuzu no início de 2024, disputou 48 partidas com a camisa alviceleste e conquistou quatro títulos Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 Luan mantém uma ligação curiosa com o time de Caxias do Sul: ele é irmão gêmeo de Lucas Freitas, que também é zagueiro, atualmente no Vasco, e que chegou a vestir a camisa do Juventude em 2024. O defensor chegou à Curuzu no início de 2024 e disputou 48 partidas pelo Paysandu, conquistando quatro títulos. No contrato com o clube, havia uma cláusula que permitia a liberação do atleta caso o Fluminense solicitasse, mesmo com o time disputando a Série B. O Paysandu divulgou nota oficial confirmando a saída do jogador: "Conforme cláusula contratual liberatória, o atleta Luan Freitas retornou ao Fluminense-RJ." Durante a temporada, Luan alternou entre titularidade e reserva. No entanto, acabou se destacando em outra função: a lateral direita. O defensor foi bastante utilizado pelo técnico Claudinei Oliveira na nova posição, obtendo bons resultados defensivos. Mesmo com o retorno dos laterais titulares, o treinador optou por manter Luan na função, decisão que gerou críticas por parte da torcida. Nas últimas partidas, Claudinei voltou a utilizar atletas de origem na lateral.