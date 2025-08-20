Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual

O zagueiro Luan Freitas, que deixou o Paysandu na última terça-feira (19) a pedido do Fluminense-RJ — clube ao qual pertence —, foi emprestado ao Juventude-RS para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro até o fim do ano. A informação foi confirmada pelo ge do Rio Grande do Sul.

A negociação ocorreu em meio às dificuldades defensivas do Juventude. Dos seis zagueiros disponíveis, apenas dois estavam aptos a atuar sob o comando do técnico Thiago Carpini, o que levou o clube a buscar reforços para a posição.

Luan mantém uma ligação curiosa com o time de Caxias do Sul: ele é irmão gêmeo de Lucas Freitas, que também é zagueiro, atualmente no Vasco, e que chegou a vestir a camisa do Juventude em 2024.

O defensor chegou à Curuzu no início de 2024 e disputou 48 partidas pelo Paysandu, conquistando quatro títulos. No contrato com o clube, havia uma cláusula que permitia a liberação do atleta caso o Fluminense solicitasse, mesmo com o time disputando a Série B.

O Paysandu divulgou nota oficial confirmando a saída do jogador: “Conforme cláusula contratual liberatória, o atleta Luan Freitas retornou ao Fluminense-RJ.”

Durante a temporada, Luan alternou entre titularidade e reserva. No entanto, acabou se destacando em outra função: a lateral direita. O defensor foi bastante utilizado pelo técnico Claudinei Oliveira na nova posição, obtendo bons resultados defensivos.

Mesmo com o retorno dos laterais titulares, o treinador optou por manter Luan na função, decisão que gerou críticas por parte da torcida. Nas últimas partidas, Claudinei voltou a utilizar atletas de origem na lateral.