Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual

Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas

Pedro Garcia
fonte

Defensor chegou à Curuzu no início de 2024 e disputou 48 partidas, conquistando quatro títulos (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O zagueiro Luan Freitas, que deixou o Paysandu na última terça-feira (19) a pedido do Fluminense-RJ — clube ao qual pertence —, foi emprestado ao Juventude-RS para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro até o fim do ano. A informação foi confirmada pelo ge do Rio Grande do Sul.

A negociação ocorreu em meio às dificuldades defensivas do Juventude. Dos seis zagueiros disponíveis, apenas dois estavam aptos a atuar sob o comando do técnico Thiago Carpini, o que levou o clube a buscar reforços para a posição.

VEJA MAIS

image Luan Freitas deixa o Paysandu em meio a Série B e retorna ao Fluminense
Luan chegou à Curuzu no início de 2024, disputou 48 partidas com a camisa alviceleste e conquistou quatro títulos

image Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira
Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4

Luan mantém uma ligação curiosa com o time de Caxias do Sul: ele é irmão gêmeo de Lucas Freitas, que também é zagueiro, atualmente no Vasco, e que chegou a vestir a camisa do Juventude em 2024.

O defensor chegou à Curuzu no início de 2024 e disputou 48 partidas pelo Paysandu, conquistando quatro títulos. No contrato com o clube, havia uma cláusula que permitia a liberação do atleta caso o Fluminense solicitasse, mesmo com o time disputando a Série B.

O Paysandu divulgou nota oficial confirmando a saída do jogador: “Conforme cláusula contratual liberatória, o atleta Luan Freitas retornou ao Fluminense-RJ.”

Durante a temporada, Luan alternou entre titularidade e reserva. No entanto, acabou se destacando em outra função: a lateral direita. O defensor foi bastante utilizado pelo técnico Claudinei Oliveira na nova posição, obtendo bons resultados defensivos.

Mesmo com o retorno dos laterais titulares, o treinador optou por manter Luan na função, decisão que gerou críticas por parte da torcida. Nas últimas partidas, Claudinei voltou a utilizar atletas de origem na lateral.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

futebol

paysandu

paysandu

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Finalmente

Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B

Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal

20.08.25 12h13

Futebol

Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual

Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas

20.08.25 11h27

REFORÇOS

Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata

Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026

19.08.25 21h25

OLHA O PIX!

Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira

Com o pagamento do débito, o Frontini afirma que as negociações de reforços prosseguirão intensamente. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão

19.08.25 21h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

20.08.25 7h00

Futebol

Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira

Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4

20.08.25 9h45

REFORÇOS

Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata

Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026

19.08.25 21h25

Finalmente

Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B

Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal

20.08.25 12h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda