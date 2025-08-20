Distância do Remo e do Paysandu para os objetivos na Série B

Para atingir os 64 pontos projetados para acesso à Série A, o Remo precisa conquistar mais 30 nos 48 que ainda vai disputar. Isso significa um aproveitamento de 62%. Até agora, o aproveitamento do Leão Azul está em 51,5%. O cenário mostra a concorrência crescente, com mais clubes se credenciando à disputa.

O Paysandu, para evitar o rebaixamento à Série C, precisa elevar muito o seu percentual. Nas primeiras 22 rodadas, o Papão tem 31%. Nas 16 últimas precisa de 50%, considerando o comportamento atual dos concorrentes por permanência na Série B.

O campeonato se encaminha para o último terço. Quem conseguir crescer na reta decisiva vai ter êxito. E isso depende muito do que os gestores fizerem agora nas decisões sobre quem fica, quem sai, quem vem e como o trabalho vai fluir.

Hora do ímpeto

É inegável que o Paysandu baixou a rotação nos últimos jogos. O jogo contra o Operário terá alta carga de tensão e vai exigir a retomada do ímpeto vitorioso que caracterizou o Papão no início da "era" Claudinei.

Devemos compreender, porém, que não houve uma preparação específica para a alta rotação de quem havia acabado de chegar. Foi uma fase de doação máxima. Depois, na desaceleração, veio a perda de competitividade, associada a marcação mais implacável dos adversários nas principais peças, como Maurício Garcez.

Com o avanço do campeonato, o cinto vai apertando a cada rodada. Como o time não teve grandes progressos táticos, a compensação precisa ser na superação física, como nas melhores jornadas que o time teve até agora na Série B.

BAIXINHAS

* Com um histórico de 33 jogos pelo Paysandu nesta temporada, mais 15 da temporada passada, Luan Freitas deixa o Paysandu. O zagueiro é atleta do Fluminense e estava emprestado desde fevereiro de 2024. Deve se transferir para um clube do exterior. Já se despediu e fará grande falta.

* Coritiba, próximo adversário do Remo, líder do campeonato, não conseguiu vencer os dois últimos jogos que fez em casa, contra Amazonas e Chapecoense. Ao contrário, o Remo como visitante vem de empate com o Goiás em Goiânia e vitória sobre o América em Belo Horizonte.

* Re-Pa no dia 13 de outubro, dia seguinte ao Círio. Ótima pedida! O clássico deverá ter o staff da CBF e a imprensa internacional no Mangueirão. Um evento diretamente associado à COP 30 como expressão cultural de Belém, devendo ter ações de sustentabilidade.

* Na avaliação da comissão técnica do Paysandu, o zagueiro Thiago Heleno está pronto para uma sequência de jogos. Ele jogou contra a Chapecoense e será mantido como titular no domingo contra o Operário. Claudinei Oliveira resolveu investir na liderança do atleta, que será o "técnico" em campo para as jornadas tensas que vêm por aí.

* Marcos Braz tem contrato com o Remo até o fim deste ano, mas a tendência é que siga como executivo de futebol, com ou sem ascensão à Série A. Ele está muito bem conceituado entre os principais dirigentes do clube, pela atuação no mercado.

* Duplo duelo entre paraenses e paranaenses na Série B. Sábado, Coritiba x Remo. Domingo, Paysandu x Operário. Na primeira virada do campeonato o Papão teve um empate e uma vitória nos dois jogos no Paraná. O Remo venceu os dois, em Belém.

* Coluna dedicada à memória de Canjica, falecido ontem. Militar da PM, ele foi zagueiro do Tiradentes nos anos 80/90, quando o clube era associado à Polícia Militar. Morreu dormindo.