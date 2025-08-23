Marcos Braz se revolta contra arbitragem após empate entre Remo e Coxa: 'Covardia'

O empate sem gols entre Coritiba e Remo, neste sábado (23), no Couto Pereira, terminou em clima de polêmica. Quem apareceu na entrevista coletiva após a partida não foi o técnico António Oliveira, mas sim o executivo de futebol do clube azulino, Marcos Braz. A presença do dirigente surpreendeu e, inicialmente, gerou expectativa de um possível anúncio sobre o futuro do treinador, alvo de críticas da torcida. No entanto, Braz utilizou o espaço para criticar duramente a atuação da arbitragem.

Ele questionou especialmente a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius. O juiz marcou falta de obstrução do remista e, ao mesmo tempo, expulsou o goleiro por agressão com o braço, decisão que gerou confusão entre torcedores e jogadores.

“A pessoa que deveria estar falando aqui não sou eu, é o técnico, alguém da parte do jogo, mas infelizmente hoje a gente tem que apresentar um repúdio em relação à arbitragem”, afirmou.

O dirigente ainda demonstrou indignação com as interrupções constantes para revisão de lances no VAR, que quebraram o ritmo do jogo. Jefferson precisou dar 13 minutos de acréscimos devido as paradas.

"A maneira como foi revista a conveniência e a expulsão, é uma brincadeira. Os tempos do Norte já têm dificuldade na logística, isso não é culpa de ninguém, agora essa arbitragem de hoje é uma brincadeira."

Marcos Braz concluiu a coletiva reforçando o tom de protesto e pedindo desculpas à torcida azulina pela ausência do técnico e dos jogadores.

"Interromper o jogo de três ou quatro vezes pra rever lance é uma piada. Um juiz com medo, não entendi o porquê do medo que essa arbitragem teve aqui. Deixo o repúdio e peço desculpas a toda torcida do Remo, que queria ouvir jogadores e técnico, mas eu não poderia perder essa oportunidade de falar isso. Uma covardia o que fez com o Remo."

Com o empate em 0 a 0, o Leão chegou aos 35 pontos na Série B e pode perder posições na tabela ao longo da rodada.