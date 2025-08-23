Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Marcos Braz se revolta contra arbitragem após empate entre Remo e Coxa: 'Covardia'

O executivo remista Braz Ele questionou a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius

Igor Wilson

O empate sem gols entre Coritiba e Remo, neste sábado (23), no Couto Pereira, terminou em clima de polêmica. Quem apareceu na entrevista coletiva após a partida não foi o técnico António Oliveira, mas sim o executivo de futebol do clube azulino, Marcos Braz. A presença do dirigente surpreendeu e, inicialmente, gerou expectativa de um possível anúncio sobre o futuro do treinador, alvo de críticas da torcida. No entanto, Braz utilizou o espaço para criticar duramente a atuação da arbitragem.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ele questionou especialmente a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius. O juiz marcou falta de obstrução do remista e, ao mesmo tempo, expulsou o goleiro por agressão com o braço, decisão que gerou confusão entre torcedores e jogadores.

VEJA MAIS

image Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo
Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

image Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo
Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

“A pessoa que deveria estar falando aqui não sou eu, é o técnico, alguém da parte do jogo, mas infelizmente hoje a gente tem que apresentar um repúdio em relação à arbitragem”, afirmou.

O dirigente ainda demonstrou indignação com as interrupções constantes para revisão de lances no VAR, que quebraram o ritmo do jogo. Jefferson precisou dar 13 minutos de acréscimos devido as paradas.

"A maneira como foi revista a conveniência e a expulsão, é uma brincadeira. Os tempos do Norte já têm dificuldade na logística, isso não é culpa de ninguém, agora essa arbitragem de hoje é uma brincadeira."

Marcos Braz concluiu a coletiva reforçando o tom de protesto e pedindo desculpas à torcida azulina pela ausência do técnico e dos jogadores.

"Interromper o jogo de três ou quatro vezes pra rever lance é uma piada. Um juiz com medo, não entendi o porquê do medo que essa arbitragem teve aqui. Deixo o repúdio e peço desculpas a toda torcida do Remo, que queria ouvir jogadores e técnico, mas eu não poderia perder essa oportunidade de falar isso. Uma covardia o que fez com o Remo."

Com o empate em 0 a 0, o Leão chegou aos 35 pontos na Série B e pode perder posições na tabela ao longo da rodada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

NA BRONCA

Marcos Braz se revolta contra arbitragem após empate entre Remo e Coxa: 'Covardia'

O executivo remista Braz Ele questionou a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius

23.08.25 19h31

SÉRIE B

Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico

Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada

23.08.25 18h04

SÉRIE B

António Oliveira escala Remo com surpresa no meio-campo; confira as escalações

Leão entra em campo na tarde deste sábado, às 16h, contra o Coritiba no Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série B

23.08.25 15h18

SÉRIE B

Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo

Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

23.08.25 10h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

O DESAFIO

Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações

O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira

23.08.25 8h00

PRECONCEITO

Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração'

O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha

23.08.25 10h02

SÉRIE B

Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico

Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada

23.08.25 18h04

SÉRIE B

Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo

Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

23.08.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda