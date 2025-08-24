Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos O Liberal 24.08.25 18h14 Descendo... Paysandu segue seu calvário na Série B e perdeu mais uma vez na Curuzu lotada. (Foto: Cristino Martins/ O Liberal) O Paysandu começou na frente, mas sofreu a virada e perdeu para o Operário-PR por 2 a 1, na tarde deste domingo (24), no estádio Banpará Curuzu, em Belém, pela 23ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. A derrota deixa o Papão na vice-lanterna, com 21 pontos, e ainda sob risco de cair para a última posição da tabela. Já o Fantasma conquistou pontos importantes fora de casa. VEJA MAIS Paysandu tem grande desafio fora de casa na próxima rodada da Série B; veja contra quem! A última vitória do Paysandu foi em 19 de julho e o Papão passou quase todas as rodadas na Zona de rebaixamento. Paysandu só não esteve na zona de rebaixamento em três rodadas da Série B 2025 Derrota para o Operário-PR, na Curuzu, mantém o Papão entre os últimos colocados da tabela Primeiro tempo: Papão abre, mas Operário empata O Paysandu começou pressionando e conseguiu abrir o placar aos 28 minutos. Diogo Oliveira, aproveitando passe de Garcez, marcou o primeiro gol da partida. A vantagem durou pouco. Aos 40 minutos, Neto Paraíba, em cobrança de falta de Boschilia, empatou para o Operário-PR, deixando o Curuzu em silêncio. O goleiro Gabriel Mesquita se destacou com boas defesas, evitando que o Fantasma tomasse a frente do placar antes do intervalo. Em casa, na tarde deste domingo, o papão decepciona a fiel (Foto: Cristino Martins | O Liberal) Segundo tempo: pênalti e virada do Operário No segundo tempo, o Operário-PR logo mostrou superioridade. Aos 2 minutos, um pênalti foi assinalado para a equipe visitante, e Boschilia converteu aos 4 minutos, virando o jogo para 2 a 1. O Paysandu tentou reagir com mudanças táticas, promovendo a entrada de Edílson, Dudu Vieira e Benítez, mas a equipe não conseguiu criar chances claras. A pressão final do Papão contou com bolas aéreas e cruzamentos, mas a defesa do Fantasma se manteve firme e garantiu a vitória fora de casa. paysandu e operário Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da série B, com 21 pontos. O Operário-PR, por outro lado, soma pontos importantes longe de casa, vai para 30 pontos, e se distancia da parte de baixo da tabela. Ficha técnica Paysandu X Operário-PR 23ª rodada – Série B do Brasileirão Data e horário: Domingo (24), às 16h (de Brasília) Local: Estádio Banpará Curuzu, em Belém (PA) Arbitragem: Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP) Assistentes: [Não informado] VAR: [Não informado] Cartões: Paysandu: Reverson (amarelo) Operário-PR: Miranda, Thiaguinho, Andre Dantas (amarelo) Escalações: Paysandu: Gabriel Mesquita; Marlon, Rodrigo Gelado, Thiago e Edílson; Reverson, André Lima (Dudu Vieira), Marlon e Bryan Borges; Diogo Oliveira e Garcez (Benítez). Técnico: Claudinei Oliveira Operário-PR: Elias; Kleiton Pego, Miranda, Thalisson e Jeferson; Boschilia, Léo Silva, Mingotti, Diogo Mateus e Thiaguinho (Andre Dantas); Neto Paraíba. Técnico: [Não informado] DE MAL A PIOR Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos 24.08.25 18h14 VERGONHA Paysandu só não esteve na zona de rebaixamento em três rodadas da Série B 2025 Derrota para o Operário-PR, na Curuzu, mantém o Papão entre os últimos colocados da tabela 24.08.25 18h12 JOGO DIFÍCIL Paysandu tem grande desafio fora de casa na próxima rodada da Série B; veja contra quem! A última vitória do Paysandu foi em 19 de julho e o Papão passou quase todas as rodadas na Zona de rebaixamento. 24.08.25 17h28 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 