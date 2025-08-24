Capa Jornal Amazônia
Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna

Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos

O Liberal
fonte

Descendo... Paysandu segue seu calvário na Série B e perdeu mais uma vez na Curuzu lotada. (Foto: Cristino Martins/ O Liberal)

O Paysandu começou na frente, mas sofreu a virada e perdeu para o Operário-PR por 2 a 1, na tarde deste domingo (24), no estádio Banpará Curuzu, em Belém, pela 23ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro.

A derrota deixa o Papão na vice-lanterna, com 21 pontos, e ainda sob risco de cair para a última posição da tabela. Já o Fantasma conquistou pontos importantes fora de casa.

Paysandu tem grande desafio fora de casa na próxima rodada da Série B; veja contra quem!
A última vitória do Paysandu foi em 19 de julho e o Papão passou quase todas as rodadas na Zona de rebaixamento.

Paysandu só não esteve na zona de rebaixamento em três rodadas da Série B 2025
Derrota para o Operário-PR, na Curuzu, mantém o Papão entre os últimos colocados da tabela

Primeiro tempo: Papão abre, mas Operário empata

O Paysandu começou pressionando e conseguiu abrir o placar aos 28 minutos. Diogo Oliveira, aproveitando passe de Garcez, marcou o primeiro gol da partida.

A vantagem durou pouco. Aos 40 minutos, Neto Paraíba, em cobrança de falta de Boschilia, empatou para o Operário-PR, deixando o Curuzu em silêncio.

O goleiro Gabriel Mesquita se destacou com boas defesas, evitando que o Fantasma tomasse a frente do placar antes do intervalo.

image Em casa, na tarde deste domingo, o papão decepciona a fiel (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Segundo tempo: pênalti e virada do Operário

No segundo tempo, o Operário-PR logo mostrou superioridade. Aos 2 minutos, um pênalti foi assinalado para a equipe visitante, e Boschilia converteu aos 4 minutos, virando o jogo para 2 a 1.

O Paysandu tentou reagir com mudanças táticas, promovendo a entrada de Edílson, Dudu Vieira e Benítez, mas a equipe não conseguiu criar chances claras.

A pressão final do Papão contou com bolas aéreas e cruzamentos, mas a defesa do Fantasma se manteve firme e garantiu a vitória fora de casa.

paysandu e operário

Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da série B, com 21 pontos. O Operário-PR, por outro lado, soma pontos importantes longe de casa, vai para 30 pontos, e se distancia da parte de baixo da tabela.

Ficha técnica

Paysandu X Operário-PR

23ª rodada – Série B do Brasileirão

Data e horário: Domingo (24), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Banpará Curuzu, em Belém (PA)

Arbitragem:

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: [Não informado]

VAR: [Não informado]

Cartões:

Paysandu: Reverson (amarelo)

Operário-PR: Miranda, Thiaguinho, Andre Dantas (amarelo)

Escalações:

Paysandu: Gabriel Mesquita; Marlon, Rodrigo Gelado, Thiago e Edílson; Reverson, André Lima (Dudu Vieira), Marlon e Bryan Borges; Diogo Oliveira e Garcez (Benítez). Técnico: Claudinei Oliveira

Operário-PR: Elias; Kleiton Pego, Miranda, Thalisson e Jeferson; Boschilia, Léo Silva, Mingotti, Diogo Mateus e Thiaguinho (Andre Dantas); Neto Paraíba. Técnico: [Não informado]

Palavras-chave

PAYSANDU

paysandu e operário

Série B
Paysandu
