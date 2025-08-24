Capa Jornal Amazônia
Paysandu tem grande desafio fora de casa na próxima rodada da Série B; veja contra quem!

A última vitória do Paysandu foi em 19 de julho e o Papão passou quase todas as rodadas na Zona de rebaixamento.

O Liberal

Após perder para o Operário-PR, mais uma vez na Curuzu lotada, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu voltará a entrar em campo ainda esta semana pela competição nacional.

O clube paraense volta a jogar no sábado (30/08), quando enfrentará o CRB-AL. A partida será disputada às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O último confronto entre as equipes ocorreu em 27 de abril de 2025, no Mangueirão. O jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Thiago Fernandes (CRB) e Reverson, pelo Papão.

Na última partida do CRB, ele perdeu em casa para o Athletico-PR por 1 a 0, o que aumenta a pressão no time alvirrubro para vencerem o Papão.

Próximo jogo na Série B

📅 30 de agosto (sábado)
⚽ CRB x Paysandu
🕤 16h
📍 Rei Pelé – Maceió (AL)

.
