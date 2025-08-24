Paysandu tem grande desafio fora de casa na próxima rodada da Série B; veja contra quem! A última vitória do Paysandu foi em 19 de julho e o Papão passou quase todas as rodadas na Zona de rebaixamento. O Liberal 24.08.25 17h28 Após perder para o Operário-PR, mais uma vez na Curuzu lotada, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu voltará a entrar em campo ainda esta semana pela competição nacional. O clube paraense volta a jogar no sábado (30/08), quando enfrentará o CRB-AL. A partida será disputada às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). VEJA MAIS Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos Paysandu só não esteve na zona de rebaixamento em três rodadas da Série B 2025 Derrota para o Operário-PR, na Curuzu, mantém o Papão entre os últimos colocados da tabela O último confronto entre as equipes ocorreu em 27 de abril de 2025, no Mangueirão. O jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Thiago Fernandes (CRB) e Reverson, pelo Papão. Na última partida do CRB, ele perdeu em casa para o Athletico-PR por 1 a 0, o que aumenta a pressão no time alvirrubro para vencerem o Papão. Próximo jogo na Série B 📅 30 de agosto (sábado) ⚽ CRB x Paysandu 🕤 16h 📍 Rei Pelé – Maceió (AL) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU Série B CRB COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU DE MAL A PIOR Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos 24.08.25 18h14 VERGONHA Paysandu só não esteve na zona de rebaixamento em três rodadas da Série B 2025 Derrota para o Operário-PR, na Curuzu, mantém o Papão entre os últimos colocados da tabela 24.08.25 18h12 JOGO DIFÍCIL Paysandu tem grande desafio fora de casa na próxima rodada da Série B; veja contra quem! A última vitória do Paysandu foi em 19 de julho e o Papão passou quase todas as rodadas na Zona de rebaixamento. 24.08.25 17h28 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 esportes Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0 24.08.25 11h54