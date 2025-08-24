Paysandu só não esteve na zona de rebaixamento em três rodadas da Série B 2025

O Paysandu segue vivendo uma temporada difícil na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 23 rodadas disputadas até agora, o Papão esteve fora da zona de rebaixamento apenas em três momentos: nas rodadas 1, 16 e 17.

Neste domingo (24), o time bicolor voltou a decepcionar sua torcida ao perder para o Operário-PR, por mais uma rodada na Curuzu lotada.

O resultado negativo manteve a equipe com 21 pontos e em penúltimo lugar, à frente apenas do Amazonas, que também possui 21 pontos, mas tem menos gols feitos que o Papão.

A campanha evidencia os erros da diretoria no planejamento e execução de contratações de comissões técnicas e atletas, aumentando a pressão na reta final da competição e diminuindo a esperança da torcida de ainda ver o Lobo na Série B em 2026.