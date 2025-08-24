Capa Jornal Amazônia
Técnico do Paysandu segue confiante após derrota: ‘Se não desse, eu seria o primeiro a falar'

Após derrota para o Operário-PR, em casa, técnico bicolor destaca confiança no trabalho e aponta ajustes para a equipe reagir na Série B

Gabi Gutierrez
fonte

Claudinei destacou o empenho da equipe e diz que, mesmo com a má fase, ainda vê a permanência do Paysandu na segunda divisão (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

O Paysandu perdeu por 2 a 1 para o Operário-PR, neste domingo (24), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado negativo, o técnico Claudinei Oliveira afirmou em coletiva após o jogo que mantém a confiança no trabalho realizado e destacou o que ainda precisa ser feito para garantir a permanência da equipe bicolor na segunda divisão.

Claudinei reforçou que a equipe não chegou ao limite técnico ou psicológico. “Se eu achasse que não tinha condições de sair dessa situação, eu seria o primeiro a falar para descontinuar o trabalho”, destacou, citada como a principal frase da coletiva.

Claudinei Oliveira mantém confiança no elenco

O treinador afirmou que, embora o Paysandu tenha cometido erros durante a partida, acredita na capacidade de reação do time. “Hoje nós falhamos nos dois gols, ponto. E faz parte. Futebol sempre foi assim: um atacante perde um gol claro, erra o último passe, acontece. Ninguém vai crucificar o Gabriel, ele já nos salvou muito, fez grandes defesas. Ele está lá para acertar e errar, também”, disse, defendendo o goleiro Gabriel Mesquita.

VEJA MAIS:

image Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu
Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento


image Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna
Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos

Estratégias e alternativas para o Paysandu

O técnico detalhou ainda estratégias adotadas para melhorar o desempenho do time e ressaltou a importância de manter a confiança dos jogadores. “O Thiago Oliveira hoje fez um grande jogo, trazendo liderança à equipe. Quando tivermos todos à disposição, teremos mais opções para fortalecer o elenco e buscar resultados”, afirmou. Claudinei também mencionou a expectativa pelo retorno de jogadores importantes que devem reforçar a equipe nos próximos confrontos.

Recuperação emocional e foco nos próximos jogos

Sobre a pressão da torcida e os resultados recentes, Claudinei comentou que o elenco precisa manter o equilíbrio emocional. “Temos que apagar os últimos três jogos, começar do zero e olhar para os próximos confrontos. Vamos trabalhar, treinar e buscar a vitória, jogo a jogo”, declarou.

O técnico concluiu ressaltando a importância da união de todos: “Se todo mundo acreditar – a torcida, a direção, os jogadores – é ótimo. Se não acreditar, abre espaço para outro vir trabalhar. O importante é continuar trabalhando, corrigindo erros e buscando a vitória”.

 

PAYSANDU

claudinei oliveira

paysandu e operário-pr
Paysandu
