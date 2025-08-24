Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento O Liberal 24.08.25 19h05 Torcedores cobraram o time ao final da partida. (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu amargou a 10ª derrota na Série B. Com a Curuzu lotada, o time bicolor perdeu para o Operário-PR de virada, por 2 a 1, e segue na zona de rebaixamento. Com isso, ao final do jogo, alguns torcedores que estavam no estádio protestaram contra a equipe. Após o apito final, uma parte da torcida se concentrou próximo à área de acesso ao vestiário e cobrou os atletas pela falta resultado positivo na competição. Paysandu x Operário O Paysandu não vence há seis jogos e chegou à terceira derrota seguida na Série B. A equipe bicolor amarga a zona de rebaixamento desde a segunda rodada do campeonato, ficando de fora do Z-4 em apenas três, e vê o cenário do início do campeonato se repetir. VEJA MAIS Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos Paysandu tem grande desafio fora de casa na próxima rodada da Série B; veja contra quem! A última vitória do Paysandu foi em 19 de julho e o Papão passou quase todas as rodadas na Zona de rebaixamento. Paysandu tem grande desafio fora de casa na próxima rodada da Série B; veja contra quem! A última vitória do Paysandu foi em 19 de julho e o Papão passou quase todas as rodadas na Zona de rebaixamento. Nos últimos 10 jogos, o Bicola venceu apenas dois, empatou cinco e perdeu três. Neste domingo, a equipe tinha tudo a seu favor. Com a torcida comparecendo em peso na Curuzu, o time até saiu na frente do placar com um gol de Diogo Oliveira, mas acabou cedendo o empate ainda no primeiro tempo e sofreu a virada logo no início da segunda etapa, após pênalti convertido por Gabriel Mesquita. Assim, o Papão passa mais uma rodada sem somar pontos e fica na vice-lanterna do campeonato. O time ainda pode retornar à lanterna caso o Amazonas-AM conquiste uma vitória ou empate com o Avaí-SC. Agora, o Paysandu se prepara para a próxima partida, que será contra o CRB-AL, no sábado (30), no estádio Rei Pelé. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol série b paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Na bronca Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento 24.08.25 19h05 DE MAL A PIOR Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos 24.08.25 18h14 VERGONHA Paysandu só não esteve na zona de rebaixamento em três rodadas da Série B 2025 Derrota para o Operário-PR, na Curuzu, mantém o Papão entre os últimos colocados da tabela 24.08.25 18h12 JOGO DIFÍCIL Paysandu tem grande desafio fora de casa na próxima rodada da Série B; veja contra quem! A última vitória do Paysandu foi em 19 de julho e o Papão passou quase todas as rodadas na Zona de rebaixamento. 24.08.25 17h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 DE MAL A PIOR Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos 24.08.25 18h14 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00