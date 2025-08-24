Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu

O Paysandu amargou a 10ª derrota na Série B. Com a Curuzu lotada, o time bicolor perdeu para o Operário-PR de virada, por 2 a 1, e segue na zona de rebaixamento. Com isso, ao final do jogo, alguns torcedores que estavam no estádio protestaram contra a equipe.

Após o apito final, uma parte da torcida se concentrou próximo à área de acesso ao vestiário e cobrou os atletas pela falta resultado positivo na competição.

Paysandu x Operário

O Paysandu não vence há seis jogos e chegou à terceira derrota seguida na Série B. A equipe bicolor amarga a zona de rebaixamento desde a segunda rodada do campeonato, ficando de fora do Z-4 em apenas três, e vê o cenário do início do campeonato se repetir.

Nos últimos 10 jogos, o Bicola venceu apenas dois, empatou cinco e perdeu três.

Neste domingo, a equipe tinha tudo a seu favor. Com a torcida comparecendo em peso na Curuzu, o time até saiu na frente do placar com um gol de Diogo Oliveira, mas acabou cedendo o empate ainda no primeiro tempo e sofreu a virada logo no início da segunda etapa, após pênalti convertido por Gabriel Mesquita.

Assim, o Papão passa mais uma rodada sem somar pontos e fica na vice-lanterna do campeonato. O time ainda pode retornar à lanterna caso o Amazonas-AM conquiste uma vitória ou empate com o Avaí-SC.

Agora, o Paysandu se prepara para a próxima partida, que será contra o CRB-AL, no sábado (30), no estádio Rei Pelé.