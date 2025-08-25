VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão Gabrielle Borges 25.08.25 10h34 Momento romântico do casal bicolor chamou atenção em meio a derrota do Papão contra o Operário no último domingo (24) (Reprodução) Um momento inesperado e romântico chamou atenção nas arquibancadas do estádio Banpará Curuzu na tarde do último domingo (24). Após a derrota do Paysandu para o Operário-PR, por 2 a 0, um casal foi flagrado trocando um beijo apaixonado em meio ao clima de frustração da torcida bicolor. O vídeo, gravado por outro torcedor nas arquibancadas, rapidamente viralizou nas redes sociais. Enquanto muitos deixavam o estádio cabisbaixos e revoltados com o desempenho do time, o casal parecia ignorar a tensão no ar e protagonizou uma cena romântica. O desempenho do time provocou protesto dos bicolores. VEJA MAIS Técnico do Paysandu segue confiante após derrota: ‘Se não desse, eu seria o primeiro a falar' Após derrota para o Operário-PR, em casa, técnico bicolor destaca confiança no trabalho e aponta ajustes para a equipe reagir na Série B Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos Paysandu só não esteve na zona de rebaixamento em três rodadas da Série B 2025 Derrota para o Operário-PR, na Curuzu, mantém o Papão entre os últimos colocados da tabela A situação difícil do Bicolor na tabela não foi empecilho para o amor. Mesmo com o clima pesado, o vídeo do casal se beijando trouxe um contraste curioso. "E o casal tá errado?", comentou um internauta no X (antigo Twitter). Outro comentou criticando "como fica de romance com essa derrota?", enquanto um terceiro declarou "Jogo péssimo.. mas tem romance..". VEJA O VÍDEO (*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte Paysandu papão Viralizou casal bicolor COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 futebol Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-16 Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios 25.08.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 futebol Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-16 Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios 25.08.25 8h00 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50