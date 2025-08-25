Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais

Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão

Gabrielle Borges
fonte

Momento romântico do casal bicolor chamou atenção em meio a derrota do Papão contra o Operário no último domingo (24) (Reprodução)

Um momento inesperado e romântico chamou atenção nas arquibancadas do estádio Banpará Curuzu na tarde do último domingo (24). Após a derrota do Paysandu para o Operário-PR, por 2 a 0, um casal foi flagrado trocando um beijo apaixonado em meio ao clima de frustração da torcida bicolor.

O vídeo, gravado por outro torcedor nas arquibancadas, rapidamente viralizou nas redes sociais. Enquanto muitos deixavam o estádio cabisbaixos e revoltados com o desempenho do time, o casal parecia ignorar a tensão no ar e protagonizou uma cena romântica. O desempenho do time provocou protesto dos bicolores.

A situação difícil do Bicolor na tabela não foi empecilho para o amor. Mesmo com o clima pesado, o vídeo do casal se beijando trouxe um contraste curioso. "E o casal tá errado?", comentou um internauta no X (antigo Twitter). Outro comentou criticando "como fica de romance com essa derrota?", enquanto um terceiro declarou "Jogo péssimo.. mas tem romance..".

VEJA O VÍDEO

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

