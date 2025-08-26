Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu conclui pagamento, se livra do transfer ban e pode voltar a contratar atletas

De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado

O Liberal
fonte

A dívida bicolor surgiu após a contratação do lateral-esquerdo Keffel. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu já está liberado para fazer novas contratações e registrar atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da Fifa. A novidade foi comunicada pelo clube nesta terça-feira (26), após quitar a dívida com o Torrense, de Portugal, fato que havia dado ao clube o Transfer Ban.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Transfer Ban é a proibição de registrar novos jogadores, imposta pela FIFA a clubes que descumpriram regras (como irregularidades em transferências ou débitos). O clube afetado não pode contratar nem inscrever jogadores por um período determinado, como forma de sanção disciplinar.

De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado. O clube explicou que, a partir do pagamento, é necessário que o Torrense comunique oficialmente à Fifa o recebimento do valor. Em seguida, a entidade internacional precisa informar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é responsável por retirar a restrição no sistema nacional de registros.

VEJA MAIS

image Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário
Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona

image Após vencer o Paysandu na Curuzu, Elias Curzel relembra período em que defendeu o clube
O camisa 1 do Operário-PR retornou a Belém e lembrou do período em que foi titular no Papão

image Paysandu quita dívida, mas segue na lista de Transfer Ban da Fifa; liberação depende de trâmites
Clube paraense pagou débito com o Torrense (POR) na semana passada; liberação depende de comunicação entre as partes e pode ocorrer até quarta-feira (27)

Confira a nota do clube:

O Paysandu Sport Club informa que a dívida referente à negociação do atleta Keffel junto ao Torreense-POR foi quitada e o clube já pode voltar a registrar atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A restrição foi retirada do sistema da Fifa na tarde desta terça-feira (26). O clube tem até às 19 horas da próxima terça (2) para inscrever novos contratados que vão defender a equipe na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

paysandu

transfer ban

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

SERÁ QUE VOLTA?

Depois de sete partidas sem jogar, Rossi deve passar por teste antes de confronto com o CRB

Caso não sinta dor, deve ser relacionado para a viagem até Maceió, onde o Papão enfrenta o CRB, no próximo sábado (30), no estádio Rei Pelé

26.08.25 19h27

UFA!

Paysandu conclui pagamento, se livra do transfer ban e pode voltar a contratar atletas

De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado

26.08.25 16h58

Futebol

Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário

Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona

26.08.25 12h50

Ainda há esperanças?

Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão

Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso

26.08.25 12h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré'

O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento

25.08.25 12h41

Futebol

Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos

Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25)

26.08.25 8h53

SÉRIE B

Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna

Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação

26.08.25 0h01

Futebol

UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B

Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4

26.08.25 11h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda