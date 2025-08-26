Paysandu conclui pagamento, se livra do transfer ban e pode voltar a contratar atletas De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado O Liberal 26.08.25 16h58 A dívida bicolor surgiu após a contratação do lateral-esquerdo Keffel. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu já está liberado para fazer novas contratações e registrar atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da Fifa. A novidade foi comunicada pelo clube nesta terça-feira (26), após quitar a dívida com o Torrense, de Portugal, fato que havia dado ao clube o Transfer Ban. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Transfer Ban é a proibição de registrar novos jogadores, imposta pela FIFA a clubes que descumpriram regras (como irregularidades em transferências ou débitos). O clube afetado não pode contratar nem inscrever jogadores por um período determinado, como forma de sanção disciplinar. De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado. O clube explicou que, a partir do pagamento, é necessário que o Torrense comunique oficialmente à Fifa o recebimento do valor. Em seguida, a entidade internacional precisa informar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é responsável por retirar a restrição no sistema nacional de registros. VEJA MAIS Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona Após vencer o Paysandu na Curuzu, Elias Curzel relembra período em que defendeu o clube O camisa 1 do Operário-PR retornou a Belém e lembrou do período em que foi titular no Papão Paysandu quita dívida, mas segue na lista de Transfer Ban da Fifa; liberação depende de trâmites Clube paraense pagou débito com o Torrense (POR) na semana passada; liberação depende de comunicação entre as partes e pode ocorrer até quarta-feira (27) Confira a nota do clube: O Paysandu Sport Club informa que a dívida referente à negociação do atleta Keffel junto ao Torreense-POR foi quitada e o clube já pode voltar a registrar atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A restrição foi retirada do sistema da Fifa na tarde desta terça-feira (26). O clube tem até às 19 horas da próxima terça (2) para inscrever novos contratados que vão defender a equipe na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu transfer ban jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SERÁ QUE VOLTA? Depois de sete partidas sem jogar, Rossi deve passar por teste antes de confronto com o CRB Caso não sinta dor, deve ser relacionado para a viagem até Maceió, onde o Papão enfrenta o CRB, no próximo sábado (30), no estádio Rei Pelé 26.08.25 19h27 UFA! Paysandu conclui pagamento, se livra do transfer ban e pode voltar a contratar atletas De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado 26.08.25 16h58 Futebol Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona 26.08.25 12h50 Ainda há esperanças? Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso 26.08.25 12h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 Futebol UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 26.08.25 11h02