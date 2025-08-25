Paysandu quita dívida, mas segue na lista de Transfer Ban da Fifa; liberação depende de trâmites Clube paraense pagou débito com o Torrense (POR) na semana passada; liberação depende de comunicação entre as partes e pode ocorrer até quarta-feira (27) Iury Costa 25.08.25 14h57 O clube ainda depende de trâmites burocráticos para voltar a registrar atletas. (Fábio Will / O Liberal) O Paysandu segue na lista de Transfer Ban da Federação Internacional de Futebol (Fifa), mesmo após quitar a dívida que originou a punição. O pagamento foi feito na última quarta-feira (20), mas, segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o clube ainda depende de trâmites burocráticos para voltar a registrar atletas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado. O clube explicou que, a partir do pagamento, é necessário que o Torrense comunique oficialmente à Fifa o recebimento do valor. Em seguida, a entidade internacional precisa informar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é responsável por retirar a restrição no sistema nacional de registros. VEJA MAIS São Paulo 'imita' Paysandu e Corinthians sofre 'transfer ban' da Fifa por atrasar pagamento O Estadão procurou o clube, que ainda não se manifestou sobre o tema. Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição Até a conclusão dessas etapas, o clube segue impedido de registrar jogadores no Boletim Informativo Diário (BID), embora possa assinar contratos normalmente. A diretoria bicolor trabalha com a previsão de liberação nos próximos dias, possivelmente entre terça-feira (26) e quarta-feira (27). O Paysandu reforça que não há mais pendências financeiras e que a questão é apenas burocrática. O prazo final para inscrever atletas na Série B do Campeonato Brasileiro termina no dia 2 de setembro, às 19h. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu transferban fifa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU TRANSFER BAN Paysandu quita dívida, mas segue na lista de Transfer Ban da Fifa; liberação depende de trâmites Clube paraense pagou débito com o Torrense (POR) na semana passada; liberação depende de comunicação entre as partes e pode ocorrer até quarta-feira (27) 25.08.25 14h57 Inimigo da Curuzu Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição 25.08.25 12h58 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida. 25.08.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50