Paysandu

Paysandu quita dívida, mas segue na lista de Transfer Ban da Fifa; liberação depende de trâmites

Clube paraense pagou débito com o Torrense (POR) na semana passada; liberação depende de comunicação entre as partes e pode ocorrer até quarta-feira (27)

Iury Costa
O clube ainda depende de trâmites burocráticos para voltar a registrar atletas. (Fábio Will / O Liberal)

O Paysandu segue na lista de Transfer Ban da Federação Internacional de Futebol (Fifa), mesmo após quitar a dívida que originou a punição. O pagamento foi feito na última quarta-feira (20), mas, segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o clube ainda depende de trâmites burocráticos para voltar a registrar atletas.

De acordo com o Paysandu, o débito com o Torrense, de Portugal, foi totalmente quitado. O clube explicou que, a partir do pagamento, é necessário que o Torrense comunique oficialmente à Fifa o recebimento do valor. Em seguida, a entidade internacional precisa informar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é responsável por retirar a restrição no sistema nacional de registros.

Até a conclusão dessas etapas, o clube segue impedido de registrar jogadores no Boletim Informativo Diário (BID), embora possa assinar contratos normalmente. A diretoria bicolor trabalha com a previsão de liberação nos próximos dias, possivelmente entre terça-feira (26) e quarta-feira (27).

O Paysandu reforça que não há mais pendências financeiras e que a questão é apenas burocrática. O prazo final para inscrever atletas na Série B do Campeonato Brasileiro termina no dia 2 de setembro, às 19h.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)

 

Paysandu
