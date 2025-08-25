São Paulo 'imita' Paysandu e Corinthians sofre 'transfer ban' da Fifa por atrasar pagamento O Estadão procurou o clube, que ainda não se manifestou sobre o tema. Estadão Conteúdo 25.08.25 14h13 Estádios de São Paulo não recebem torcida desde março de 2020 (Staff Images / CONMEBOL / Twitter) O São Paulo sofreu transfer ban após ser acionado na Fifa pelo Cerro Porteño, do Paraguai, por atraso no pagamento de parcelas referentes a contratação do meia Damián Bobadilla. Assim, o tricolor paulista está momentaneamente impossibilitado de realizar a inscrição de reforços. Bobadilla foi contratado pelo São Paulo em dezembro de 2023 por aproximadamente R$ 15 milhões. O Estadão procurou o clube, que ainda não se manifestou sobre o tema. Aos 24 anos, Bobadilla tem 71 jogos pelo São Paulo, com cinco gols marcados e duas assistências. O meia da seleção paraguaia recuperou a confiança com a chegada do técnico Hernán Crespo e vem ganhando sequência no time titular. VEJA MAIS Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil' A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial" Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. Corinthians soma mais de R$ 90 milhões em quatro condenações e pode agravar transfer ban A situação virou problema da última hora para o São Paulo, que busca finalizar a contratação do lateral-direito Mailton para reforçar o elenco. O jogador de 27 anos está encaminhado e já conheceu as dependências do clube. Antes de encaminhar a contratação de Mailton, o São Paulo fechou com o zagueiro Rafael Tolói. O defensor ítalo-brasileiro, porém, já foi registrado no BID da CBF e está liberado para reestrear com a camisa tricolor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC transfer ban Bobadilla atrasos pagamentos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio. 25.08.25 13h11 Inimigo da Curuzu Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição 25.08.25 12h58 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida. 25.08.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50