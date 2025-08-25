Capa Jornal Amazônia
São Paulo 'imita' Paysandu e Corinthians sofre 'transfer ban' da Fifa por atrasar pagamento

O Estadão procurou o clube, que ainda não se manifestou sobre o tema.

Estadão Conteúdo
Estádios de São Paulo não recebem torcida desde março de 2020 (Staff Images / CONMEBOL / Twitter)

O São Paulo sofreu transfer ban após ser acionado na Fifa pelo Cerro Porteño, do Paraguai, por atraso no pagamento de parcelas referentes a contratação do meia Damián Bobadilla. Assim, o tricolor paulista está momentaneamente impossibilitado de realizar a inscrição de reforços.

Bobadilla foi contratado pelo São Paulo em dezembro de 2023 por aproximadamente R$ 15 milhões. O Estadão procurou o clube, que ainda não se manifestou sobre o tema.

Aos 24 anos, Bobadilla tem 71 jogos pelo São Paulo, com cinco gols marcados e duas assistências. O meia da seleção paraguaia recuperou a confiança com a chegada do técnico Hernán Crespo e vem ganhando sequência no time titular.

A situação virou problema da última hora para o São Paulo, que busca finalizar a contratação do lateral-direito Mailton para reforçar o elenco. O jogador de 27 anos está encaminhado e já conheceu as dependências do clube.

Antes de encaminhar a contratação de Mailton, o São Paulo fechou com o zagueiro Rafael Tolói. O defensor ítalo-brasileiro, porém, já foi registrado no BID da CBF e está liberado para reestrear com a camisa tricolor.

Palavras-chave

futebol

São Paulo FC

transfer ban

Bobadilla

atrasos

pagamentos
Esportes
