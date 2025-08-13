Corinthians soma mais de R$ 90 milhões em quatro condenações e pode agravar transfer ban Estadão Conteúdo 13.08.25 19h57 O transfer ban sofrido pelo Corinthians nesta terça-feira pela dívida com o Santos Laguna na contratação de Félix Torres, pode se agravar ao longo dos próximos meses. Além do zagueiro equatoriano, o clube foi condenado pela Fifa mais de R$ 70 milhões em outros três processos, que pode resultar em agravamento do transfer ban. Segundo a Fifa, a reincidência é "circunstância agravante e levará a uma penalidade mais severa". Desde 2024, o Corinthians teve problemas com Matías Rojas, hoje no Inter Miami; Shakhtar Donetsk, pelo volante Maycon; e Talleres, em função da contratação de Rodrigo Garro. Os três processos correm na Fifa desde 2024 e, ao longo deste ano, tiveram suas audiência na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Nesses três casos, o Corinthians as seguintes dívidas neste momento: Matías Rojas: R$ 40.397.726 a Matías Rojas pela rescisão do contrato após atraso nos vencimentos; Talleres: US$ 4.334.400 (R$ 23,35 milhões) pela contratação de Rodrigo Garro; Shakthar Donetsk: 1,075 milhão de euros (R$ 6,76 milhões) pelo empréstimo de Maycon. No momento, o Corinthians já está impedido de registrar novos jogadores, em função da dívida pela contratação de Félix Torres junto ao Santos Laguna. Ao todo, o Corinthians acordou em pagar US$ 6,145 milhões (R$ 33,12 milhões na cotação atual) aos mexicanos pela contratação do equatoriano, no início de 2024. No entanto, apenas a primeira parcela, no valor de US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões). Considerando todos esses valores, o Corinthians precisa arcar com R$ 92,8 milhões em dívidas contratuais ou de transferência, caso o CAS decida favoravelmente a Rojas, Talleres e Shakthar Donetsk, para que não sofra novos transfer bans e veja sua situação financeira se complicar. Novas punições entrarão no sistema da Fifa separadamente. Por isso, caso não haja o pagamento ao Santos Laguna, é possível que outros casos se acumulem ao longo do tempo. No momento, o Corinthians está impedido de registrar novos atletas por três janelas - incluindo esta, que se estende até setembro. Caso ocorra o pagamento, essa punição será retirada automaticamente e, consequentemente, permitirá ao Corinthians registrar novos atletas. Caso contrário, o clube está impedido até a janela que se inicia no final de 2026 a contar com novos atletas em seu elenco. Além do Corinthians, o sistema da Fifa contabiliza mais de 900 clubes com a punição, ao redor do mundo; no Brasil, outros quatro clubes estão impedidos de registrar novos atletas: Paysandu (PA), Ipatinga (MG), Colorado Atlético Clube (PR) e Real Brasília (DF), este referente ao futebol feminino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians dívida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto 13.08.25 18h31 REMO Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B 13.08.25 17h08 Adrenalina Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally 13.08.25 15h18 Adrenalina Mel Matsunaga, a piloto paraense que desafia o rally e inspira mulheres no automobilismo 13.08.25 15h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03