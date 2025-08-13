Capa Jornal Amazônia
Corinthians soma mais de R$ 90 milhões em quatro condenações e pode agravar transfer ban

Estadão Conteúdo

O transfer ban sofrido pelo Corinthians nesta terça-feira pela dívida com o Santos Laguna na contratação de Félix Torres, pode se agravar ao longo dos próximos meses. Além do zagueiro equatoriano, o clube foi condenado pela Fifa mais de R$ 70 milhões em outros três processos, que pode resultar em agravamento do transfer ban. Segundo a Fifa, a reincidência é "circunstância agravante e levará a uma penalidade mais severa".

Desde 2024, o Corinthians teve problemas com Matías Rojas, hoje no Inter Miami; Shakhtar Donetsk, pelo volante Maycon; e Talleres, em função da contratação de Rodrigo Garro. Os três processos correm na Fifa desde 2024 e, ao longo deste ano, tiveram suas audiência na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Nesses três casos, o Corinthians as seguintes dívidas neste momento: Matías Rojas: R$ 40.397.726 a Matías Rojas pela rescisão do contrato após atraso nos vencimentos; Talleres: US$ 4.334.400 (R$ 23,35 milhões) pela contratação de Rodrigo Garro; Shakthar Donetsk: 1,075 milhão de euros (R$ 6,76 milhões) pelo empréstimo de Maycon.

No momento, o Corinthians já está impedido de registrar novos jogadores, em função da dívida pela contratação de Félix Torres junto ao Santos Laguna. Ao todo, o Corinthians acordou em pagar US$ 6,145 milhões (R$ 33,12 milhões na cotação atual) aos mexicanos pela contratação do equatoriano, no início de 2024. No entanto, apenas a primeira parcela, no valor de US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões).

Considerando todos esses valores, o Corinthians precisa arcar com R$ 92,8 milhões em dívidas contratuais ou de transferência, caso o CAS decida favoravelmente a Rojas, Talleres e Shakthar Donetsk, para que não sofra novos transfer bans e veja sua situação financeira se complicar.

Novas punições entrarão no sistema da Fifa separadamente. Por isso, caso não haja o pagamento ao Santos Laguna, é possível que outros casos se acumulem ao longo do tempo. No momento, o Corinthians está impedido de registrar novos atletas por três janelas - incluindo esta, que se estende até setembro.

Caso ocorra o pagamento, essa punição será retirada automaticamente e, consequentemente, permitirá ao Corinthians registrar novos atletas. Caso contrário, o clube está impedido até a janela que se inicia no final de 2026 a contar com novos atletas em seu elenco.

Além do Corinthians, o sistema da Fifa contabiliza mais de 900 clubes com a punição, ao redor do mundo; no Brasil, outros quatro clubes estão impedidos de registrar novos atletas: Paysandu (PA), Ipatinga (MG), Colorado Atlético Clube (PR) e Real Brasília (DF), este referente ao futebol feminino.

futebol

Corinthians

dívida
