Flamengo deseja fazer nova investida para contratar Everton Cebolinha, do Benfica

O ponta Everton Cebolinha, jogador do Benfica, está na pauta do Flamengo para a próxima janela de transferências. O atacante conta com a admiração de Paulo Sousa e o aval do departamento de futebol. A diretoria quer, nas próximas semanas, fazer uma nova investida pelo jogador.

O clube, possivelmente, deve repetir o modelo de negócio utilizado nas chegadas de Gabigol, Pedro e Thiago Maia. Os dois atacantes e o volante - o primeiro em 2019 e os outros dois em 2020, respectivamente - chegaram ao clube por empréstimo com opções de compra e, posteriormente, foram adquiridos em definitivo pelo Rubro-Negro.

Assim como no início da temporada, quando o Flamengo fez uma oferta pelo jogador, a contratação de Everton Cebolinha é tratada como difícil no clube. Afinal, o Benfica investiu 20 milhões de euros para tirar o atacante do Grêmio, em 2020, e assinar até 2026.

Na temporada 2021/22, Everton Cebolinha foi o oitavo jogador com mais minutos em campo, atrás do goleiro Odysseas, dos zagueiros Vertoghen, Grimaldo e Otamendi, dos meias Julian Weigl e João Mário e do atacante Rafa Silva. Foram 47 partidas do camisa 7, com sete gols e sete assistências.