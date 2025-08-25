Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição Pedro Garcia 25.08.25 12h58 De 33 pontos disputados em casa, a equipe somou apenas 10 (Foto: Wagner Santana/O Liberal) O Paysandu perdeu de virada para o Operário-PR por 2 a 1, frustrando mais uma vez os torcedores que esperavam um resultado positivo. A partida, válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada na Curuzu. Com esse resultado, o time bicolor mantém o pior desempenho como mandante na competição. Em 11 jogos disputados em Belém — sendo quatro no Mangueirão e sete na Curuzu — o Paysandu venceu apenas duas vezes, empatou quatro e perdeu cinco. De 33 pontos disputados em casa, a equipe somou apenas 10, marcou 9 gols e sofreu 13, o que representa um aproveitamento de apenas 30,3% atuando diante de sua maior força: a torcida.

Tentativas em vão

No início da competição, os bicolores precisaram mandar seus jogos no Estádio Mangueirão devido às obras de recuperação do gramado da Curuzu. Desde a primeira partida da Série B, uma derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR no Mangueirão, o Papão não tem apresentado bom rendimento dentro de casa. Nas três partidas seguintes no Colosso, o time perdeu uma e empatou duas. O desempenho ruim no Mangueirão levou a diretoria do Paysandu a acelerar as obras na Curuzu, visando o retorno do time ao seu estádio principal. No entanto, a volta ao lar não foi positiva: na partida de retorno ao “Vovô da Cidade”, válida pela 10ª rodada da Série B, o Paysandu foi derrotado pelo Criciúma por 1 a 0. As únicas vitórias do Paysandu em casa foram contra o Botafogo-SP, por 1 a 0, e a Ferroviária-SP, por 2 a 1. Vale lembrar que o Papão também venceu o Remo por 1 a 0 no Estádio Mangueirão, mas o mando naquela partida era do time azulino. É preciso dar um jeito, meu amigo Faltam 15 partidas para o fim da Segundona e o Paysandu terá oito jogos em casa para tentar se recuperar na competição, com dois confrontos seguidos na 25ª e 26ª rodadas, contra Volta Redonda-RJ e América-MG, respectivamente. Os adversários também lutam para escapar da zona de rebaixamento, e a vitória é fundamental para que o Paysandu mantenha suas pretensões de permanência na Série B.

Atualmente, o Papão ocupa a vice-lanterna da competição, na 19ª posição, com apenas 21 pontos. O Volta, que está na 16ª colocação e é o primeiro time fora do Z4, soma 23 pontos, enquanto o América, na 17ª posição, tem 22.

Antes dos confrontos em casa, o Paysandu viaja até Alagoas para enfrentar o CRB pela 24ª rodada da Série B. A partida ocorre neste sábado (30), às 16h, no Estádio Rei Pelé. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. 