Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento Fábio Will 25.08.25 12h41 Papão luta contra o rebaixamento na Série B (Cristino Martins / O Liberal) Na vice-lanterna da Série B, o Payssandu vive um momento delicado na competição nacional. A equipe não vence há seis jogos e vem de três derrotas consecutivas, duas delas em casa, diante da Fiel Bicolor. O ex-presidente do Papão, Alberto Maia, disse em seu perfil no “X”, que teme o rebaixamento bicolor, mas que vai torcer até o fim. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Maia disse que só “Deus e Nossa Senhora de Nazaré” podem manter o clube bicolor na Sèrie B do Campeonato Brasileiro, além de pedir que o técnico olhe com mais carinho para as categorias de base. “Galera, sem palavras. Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré para nos mantermos na série B. Está na hora do técnico olhar para a base, será que não temos atletas que possam nos ajudar? Vou torcer até o fim, mas que está difícil, está”, escreveu, Alberto Maia foi presidente do Paysandu nas temporadas 2015 e 2016, onde conquistou os títulos do Parazão e da Copa Verde, ambos em 2016. Ex-presidente do Papão, Alberto Maia, comentou sobre momento delicado do clube (Cristino Martins / O Liberal) O clube é a equipe que menos venceu no campeonato com apenas quatro triunfos, o terceiro pior ataque com 20 gols e a sexta pior defesa com 27 gols sofridos. O próximo compromisso do Papão na Série B será no sábado (30), contra CRB-AL, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, válido pela 24ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.  