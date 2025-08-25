Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré'

O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento

Fábio Will
fonte

Papão luta contra o rebaixamento na Série B (Cristino Martins / O Liberal)

Na vice-lanterna da Série B, o Payssandu vive um momento delicado na competição nacional. A equipe não vence há seis jogos e vem de três derrotas consecutivas, duas delas em casa, diante da Fiel Bicolor. O ex-presidente do Papão, Alberto Maia, disse em seu perfil no “X”, que teme o rebaixamento bicolor, mas que vai torcer até o fim.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Maia disse que só “Deus e Nossa Senhora de Nazaré” podem manter o clube bicolor na Sèrie B do Campeonato Brasileiro, além de pedir que o técnico olhe com mais carinho para as categorias de base.

“Galera, sem palavras. Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré para nos mantermos na série B. Está na hora do técnico olhar para a base, será que não temos atletas que possam nos ajudar? Vou torcer até o fim, mas que está difícil, está”, escreveu, Alberto Maia foi presidente do Paysandu nas temporadas 2015 e 2016, onde conquistou os títulos do Parazão e da Copa Verde, ambos em 2016.

[twiiter=1959724749917147585]

image Ex-presidente do Papão, Alberto Maia, comentou sobre momento delicado do clube  (Cristino Martins / O Liberal)

Com 21 pontos em 23 jogos, o Paysandu é o 19º colocado e pode terminar a rodada na lanterna, caso o Amazonas-AM empate com o Avaí-SC, nesta segunda-feira (25), fora de casa. Os números do Papão não são dos melhores. O clube é a equipe que menos venceu no campeonato com apenas quatro triunfos, o terceiro pior ataque com 20 gols e a sexta pior defesa com 27 gols sofridos.

O próximo compromisso do Papão na Série B será no sábado (30), contra CRB-AL, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, válido pela 24ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

