Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL

O Paysandu enfrenta o CRB-AL neste sábado (30), às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além de estar há seis jogos sem vitória, o Papão tentará encerrar um tabu de nove anos sem vencer os alagoanos.

A última vez que os bicolores derrotaram o Galo de Pajuçara foi no segundo turno da Série B de 2016, com uma vitória por 1 a 0. Desde então, as equipes se enfrentaram nove vezes, com três triunfos do CRB e seis empates.

No retrospecto geral, os dois times já se enfrentaram 27 vezes, com vantagem do CRB, que soma 11 vitórias contra cinco do Paysandu, além de 11 empates. Na casa do Galo, palco do duelo deste sábado, o Papão venceu apenas uma vez e precisará mostrar força para quebrar o tabu e reencontrar a vitória na Série B.

Atualmente, o Paysandu está na última colocação da competição, com apenas 21 pontos somados em 23 jogos. Mesmo com uma vitória sobre o CRB-AL, o Papão ainda não conseguirá sair da zona de rebaixamento, já que o Amazonas tem 24 pontos — número que o time bicolor não poderá ultrapassar, mesmo com o triunfo.

Diante desse cenário, o Paysandu precisará vencer as duas próximas partidas e ainda torcer para que América-MG, Volta Redonda-RJ, Amazonas ou Botafogo-SP percam pontos nas duas rodadas seguintes.

É importante destacar que, após o duelo contra o Galo da Praia, o clube bicolor enfrentará Volta Redonda e América-MG, em confrontos diretos na luta para escapar da zona de rebaixamento.

Até aqui, o Paysandu apresenta a pior campanha do campeonato, com apenas quatro vitórias em 23 jogos, além de nove empates e dez derrotas. Por isso, o time ficou fora da região de risco apenas em três rodadas: na estreia, na 16ª e na 17ª.

A partida do Paysandu terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.