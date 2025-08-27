Paysandu acerta contratação do meia Carlos Eduardo para a Série B

O Paysandu confirmou nesta quarta-feira (27) a contratação do meia Carlos Eduardo para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 24 anos, pertence ao Capivariano-SP e disputou a Série C deste ano pelo ABC-RN. O contrato é de empréstimo por três meses.

Carlos Eduardo chegou a Belém no início da semana, participou dos primeiros treinos com o elenco e publicou fotos nas redes sociais vestindo a camisa do Papão antes da oficialização do acerto. Para ficar à disposição da comissão técnica, aguarda apenas a inclusão do nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Revelado pelo Capivariano-SP, o meia vive sua temporada mais ativa da carreira. Entre jogos pelo clube paulista e pelo ABC, soma 33 partidas em 2025, com seis gols e três assistências. Pelo time potiguar, esteve em campo em 13 das 18 rodadas da Série C e marcou duas vezes.

No primeiro semestre, conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista. Antes, defendeu Paulista-SP, Atlético-MG, Athletic-MG e São José-RS. No Paysandu, Carlos Eduardo chega como opção para o setor de criação, que conta com André Lima e Wendell. O meia Denner segue em recuperação de lesão no ombro e deve ser desfalque por cerca de duas semanas.