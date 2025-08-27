Paysandu acerta contratação do meia Carlos Eduardo para a Série B Jogador de 24 anos, que defendeu o ABC-RN na Série C, chega por empréstimo do Capivariano-SP e aguarda regularização para estrear Iury Costa 27.08.25 18h19 O jogador, de 24 anos, pertence ao Capivariano-SP e chega por empréstimo. (Foto: Reprodução) O Paysandu confirmou nesta quarta-feira (27) a contratação do meia Carlos Eduardo para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 24 anos, pertence ao Capivariano-SP e disputou a Série C deste ano pelo ABC-RN. O contrato é de empréstimo por três meses. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Carlos Eduardo chegou a Belém no início da semana, participou dos primeiros treinos com o elenco e publicou fotos nas redes sociais vestindo a camisa do Papão antes da oficialização do acerto. Para ficar à disposição da comissão técnica, aguarda apenas a inclusão do nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. VEJA MAIS Paysandu reencontra ex-jogadores em duelo contra o CRB pela Série B Equipe bicolor enfrenta o time alagoano neste sábado (30); Giovanni é o principal nome com passagem recente pelo clube paraense Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento Revelado pelo Capivariano-SP, o meia vive sua temporada mais ativa da carreira. Entre jogos pelo clube paulista e pelo ABC, soma 33 partidas em 2025, com seis gols e três assistências. Pelo time potiguar, esteve em campo em 13 das 18 rodadas da Série C e marcou duas vezes. No primeiro semestre, conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista. Antes, defendeu Paulista-SP, Atlético-MG, Athletic-MG e São José-RS. No Paysandu, Carlos Eduardo chega como opção para o setor de criação, que conta com André Lima e Wendell. O meia Denner segue em recuperação de lesão no ombro e deve ser desfalque por cerca de duas semanas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu contratação série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Bryan Borges lamenta crise no Paysandu e garante a virada: 'Podemos fazer diferente' A missão bicolor, no entanto, é indigesta: o time precisa vencer o CRB fora de casa 27.08.25 18h53 REFORÇO Paysandu acerta contratação do meia Carlos Eduardo para a Série B Jogador de 24 anos, que defendeu o ABC-RN na Série C, chega por empréstimo do Capivariano-SP e aguarda regularização para estrear 27.08.25 18h19 SÉRIE B Paysandu reencontra ex-jogadores em duelo contra o CRB pela Série B Equipe bicolor enfrenta o time alagoano neste sábado (30); Giovanni é o principal nome com passagem recente pelo clube paraense 27.08.25 16h57 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45