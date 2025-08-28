Ronald, Jonilson e Thalyson retornam ao Remo e ao Paysandu após empréstimos

Os atacantes Ronald e Jonilson, do Clube do Remo, e Thalyson, do Paysandu, retornaram aos seus clubes após período de empréstimo. Os três atletas já tiveram os contratos publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão liberados para atuar na Série B do Campeonato Brasileiro.

No Paysandu, Thalyson, de 19 anos, volta após passagem pelo Águia de Marabá. Promovido ao elenco profissional no início da temporada, o atacante participou de apenas seis minutos da Supercopa Grão-Pará, conquistada sobre a Tuna Luso. Pelo Águia, disputou quatro partidas da Série D, duas delas como titular, com um gol marcado e uma assistência. Agora, ele volta a treinar com o elenco principal, mas também pode ser utilizado no Campeonato Paraense Sub-20.

No Remo, o atacante Ronald estava emprestado ao São Joseense-PR, onde disputou três partidas pelo Campeonato Paranaense. Também defendeu o Izabelense na segunda divisão do Parazão. Desde 2020 entre os profissionais azulinos, Ronald soma 68 jogos e cinco gols pelo clube.

Outro que retorna é o zagueiro Jonilson, emprestado à Tuna Luso para a disputa da Série D. Revelado pelo Leão, ele estreou nos profissionais em 2023 e já passou por Santa Rosa e Carajás. Pela Tuna, atuou em cinco jogos nesta temporada, com um gol marcado. Com a camisa azulina, acumula 11 partidas.

Com os registros no BID, os três atletas ficam à disposição das comissões técnicas para a sequência da Série B.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)