Ronald, Jonilson e Thalyson retornam ao Remo e ao Paysandu após empréstimos Jogadores tiveram contratos registrados no BID da CBF e estão à disposição para a Série B Iury Costa 28.08.25 16h30 Com os registros no BID, os três atletas ficam à disposição para a sequência da Série B. (Foto: Samara Miranda / Ascom Remo - Jorge Luís Totti/Paysandu) Os atacantes Ronald e Jonilson, do Clube do Remo, e Thalyson, do Paysandu, retornaram aos seus clubes após período de empréstimo. Os três atletas já tiveram os contratos publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão liberados para atuar na Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu No Paysandu, Thalyson, de 19 anos, volta após passagem pelo Águia de Marabá. Promovido ao elenco profissional no início da temporada, o atacante participou de apenas seis minutos da Supercopa Grão-Pará, conquistada sobre a Tuna Luso. Pelo Águia, disputou quatro partidas da Série D, duas delas como titular, com um gol marcado e uma assistência. Agora, ele volta a treinar com o elenco principal, mas também pode ser utilizado no Campeonato Paraense Sub-20. VEJA MAIS Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição No Remo, o atacante Ronald estava emprestado ao São Joseense-PR, onde disputou três partidas pelo Campeonato Paranaense. Também defendeu o Izabelense na segunda divisão do Parazão. Desde 2020 entre os profissionais azulinos, Ronald soma 68 jogos e cinco gols pelo clube. Outro que retorna é o zagueiro Jonilson, emprestado à Tuna Luso para a disputa da Série D. Revelado pelo Leão, ele estreou nos profissionais em 2023 e já passou por Santa Rosa e Carajás. Pela Tuna, atuou em cinco jogos nesta temporada, com um gol marcado. Com a camisa azulina, acumula 11 partidas. Com os registros no BID, os três atletas ficam à disposição das comissões técnicas para a sequência da Série B. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu remo série b empréstimos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira Cinco judocas do Pará subiram no pódio no último final de semana, em São Paulo 28.08.25 14h23 Futebol Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição 28.08.25 12h10 Futebol Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém Evento faz parte do projeto 'Arbitragem Sem Fronteira' e, neste ano, começou pela região Norte 28.08.25 11h55 Futebol Sávio desperta interesse do Sport-PE, e Remo deve antecipar renovação, diz jornalista Jogador estaria na mira do Leão da Ilha, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita 28.08.25 11h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 Futebol Árbitro relata agressão a Hugo Souza na súmula e arremessos de 'copos descartáveis' Jogador do Corinthians foi empurrado por torcedor, que invadiu o gramado 28.08.25 9h49