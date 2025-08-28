Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC

O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, reuniu-se com representantes das torcidas organizadas do clube na última quarta-feira (28), véspera do confronto contra o Criciúma-SC pela Série B. O encontro aconteceu na sala de imprensa do Estádio Baenão e contou com a participação de cerca de 10 torcedores, que discutiram a atual situação do time na competição.

Braz foi o único dirigente presente representando o Remo durante a conversa. Um dos principais assuntos abordados foi a permanência do treinador António Oliveira no comando da equipe. O técnico azulino vive um momento delicado e precisa de um resultado positivo contra o Criciúma.

O Remo está sem vencer há três rodadas e apresenta desempenho ruim em casa sob o comando de António. Em seis partidas disputadas no Mangueirão, o Leão Azul conquistou apenas uma vitória.

Os resultados recentes colocaram em xeque a permanência de António Oliveira. Mesmo com o time na sexta colocação, com 35 pontos, a um do Novorizontino e do Criciúma, que estão em quinto e quarto lugar, respectivamente, o treinador enfrenta pressão por um desempenho mais consistente.

Diante do Fenômeno Azul, o Remo entra em campo às 21h35 para enfrentar o Tigre. Uma vitória colocará o Leão no G4, pelo menos até sábado, quando o Novorizontino jogar. Para se manter entre os quatro primeiros - em caso de vitória nesta rodada- os azulinos precisarão torcer por um tropeço da equipe paulista.

Do outro lado da Almirante

Na última terça-feira (26), o Paysandu abriu as portas da Curuzu para um encontro com representantes de torcidas organizadas, membros da diretoria e parte do elenco. A intenção, segundo o Papão, era ouvir as cobranças da arquibancada e manter o canal de diálogo aberto em um momento decisivo da competição.

O presidente Roger Aguilera, o treinador Claudinei Oliveira, além de jogadores como Rossi, Diogo Oliveira, Maurício Antônio, Thiago Heleno e André Lima, participaram da reunião. Também estiveram presentes o diretor de futebol Frontini e outros dirigentes.

O Paysandu segue em meio a uma de suas temporadas mais difíceis na Série B: é lanterna do campeonato com 21 pontos e dono da pior campanha como mandante. O próximo desafio do Papão é neste sábado (30), às 16h, contra o CRB-AL, no Estádio Rei Pelé.