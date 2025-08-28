Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B O Liberal 28.08.25 11h12 O encontro aconteceu na sala de imprensa do Estádio Baenão e contou com a participação de cerca de 10 torcedores. (Imagem/Reprodução- Redes Sociais) O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, reuniu-se com representantes das torcidas organizadas do clube na última quarta-feira (28), véspera do confronto contra o Criciúma-SC pela Série B. O encontro aconteceu na sala de imprensa do Estádio Baenão e contou com a participação de cerca de 10 torcedores, que discutiram a atual situação do time na competição. Braz foi o único dirigente presente representando o Remo durante a conversa. Um dos principais assuntos abordados foi a permanência do treinador António Oliveira no comando da equipe. O técnico azulino vive um momento delicado e precisa de um resultado positivo contra o Criciúma. VEJA MAIS Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição Criciúma enfrenta Remo com ex-bicolores e o maior artilheiro do Re-Pa no século Com jogadores que foram protagonistas no maior rival do Leão Azul, Criciúma chega para dificultar a vida azulina e manter sua posição no G4 O Remo está sem vencer há três rodadas e apresenta desempenho ruim em casa sob o comando de António. Em seis partidas disputadas no Mangueirão, o Leão Azul conquistou apenas uma vitória. Os resultados recentes colocaram em xeque a permanência de António Oliveira. Mesmo com o time na sexta colocação, com 35 pontos, a um do Novorizontino e do Criciúma, que estão em quinto e quarto lugar, respectivamente, o treinador enfrenta pressão por um desempenho mais consistente. Diante do Fenômeno Azul, o Remo entra em campo às 21h35 para enfrentar o Tigre. Uma vitória colocará o Leão no G4, pelo menos até sábado, quando o Novorizontino jogar. Para se manter entre os quatro primeiros - em caso de vitória nesta rodada- os azulinos precisarão torcer por um tropeço da equipe paulista. Do outro lado da Almirante Na última terça-feira (26), o Paysandu abriu as portas da Curuzu para um encontro com representantes de torcidas organizadas, membros da diretoria e parte do elenco. A intenção, segundo o Papão, era ouvir as cobranças da arquibancada e manter o canal de diálogo aberto em um momento decisivo da competição. O presidente Roger Aguilera, o treinador Claudinei Oliveira, além de jogadores como Rossi, Diogo Oliveira, Maurício Antônio, Thiago Heleno e André Lima, participaram da reunião. Também estiveram presentes o diretor de futebol Frontini e outros dirigentes. O Paysandu segue em meio a uma de suas temporadas mais difíceis na Série B: é lanterna do campeonato com 21 pontos e dono da pior campanha como mandante. O próximo desafio do Papão é neste sábado (30), às 16h, contra o CRB-AL, no Estádio Rei Pelé. 