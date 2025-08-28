Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4

O Remo entra em campo na noite desta quinta-feira (28), no Mangueirão, para um duelo que pode mudar os rumores de sua campanha na Série B. O Leão recebe o Criciúma, às 21h35, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O time azulino ocupa a 6ª colocação, com 35 pontos, e chega pressionado por dois empates consecutivos, com o treinador António Oliveira na corda bamba. Já o Criciúma, que venceu o Novorizontino na última rodada, soma 36 e aparece em 4º lugar, num excelente momento, pois o time já flertou com o Z4 no primeiro turno e deu uma arrancada surpreendente. Para o Leão, vencer em casa significa superar o rival e, dependendo do resultado do Novorizontino no sábado (30), enfim entrar no grupo de acesso.

VEJA MAIS

Décadas de jejum

Além da tabela, há também a história. E nela o Leão leva a pior. O Remo tenta quebrar um tabu de 23 anos sem derrotar o Tigre. A única vitória azulina nesse confronto aconteceu em 2002, pelo jogo de ida das quartas de final da Série B, quando o tempo virou para 2 a 1 no Baenão lotado. Desde então, a vantagem é catarinense, com eliminações dolorosas em mata-matas da Copa do Brasil (1991 e 2025) e até em divisões de base.

O momento aumenta ainda mais a carga sobre o treinador português António Oliveira. Em 2025, o Criciúma já esteve duas vezes em Belém e venceu as duas, derrotando os adversários técnicos: Rodrigo Santana, eliminado da Copa do Brasil no Mangueirão, e Luizinho Lopes, eliminado após derrota na Curuzu.

Com a saída de Camutanga, Klaus deve voltar a ser titular do Remo (Samara Miranda/Remo)

Diante desse histórico, o jogo desta quinta ganha ares de ‘prova de fogo’ para o Remo. Apoiado pela sua torcida no Mangueirão, o Leão terá o retorno de seu principal esperança de gol, Pedro Rocha, que cumpriu suspensão contra o Coritiba. Ao mesmo que ganha um retorno de peso, o Leão perde outro: o zagueiro Camutanga, que vinha sendo titular absoluto, retornou ao Vitória, clube ao qual pertence. Klaus ou Kayky Almeida assumirão a posição.

Do outro lado, o Criciúma, treinado por Eduardo Batista, ex-treinador remista, não terá Felipinho, suspenso, e deverá contar com Luiz Henrique em seu lugar. No ataque, o time conta com duas armas conhecidas pela torcida paraense: Nicolas e Borasi estão aptos e o pirmeiro deve ser titular hoje.

O primeiro turno terminou empatado em 1 a 1 no Heriberto Hülse, mas desta vez o Remo joga em casa, e a expectativa é de Mangueirão cheio para tentar espantar um tabu que já dura mais de duas décadas.

Ficha Técnica

Remo x Criciúma

Competição: Série B – 24ª rodada

Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto de 2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Arbitragem:

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Ricardo Junio ​​​​de Souza (MG) e Pablo Almeida da Costa (MG)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Transmissão: Lance a lance no portal O Liberal

Prováveis Escalações

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Reynaldo, Klaus e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jaderson e Nico Ferreira; Davó, Marrony e Pedro Rocha.

Técnico: António Oliveira

Criciúma: Alisson; Benevenuto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Luiz Henrique; Diego Gonçalves e Nicolas.

Técnico: Cláudio Tencati