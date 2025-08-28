Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição O Liberal 28.08.25 7h07 Pedro Rocha, artilheiro da Série B, retorna ao time hoje, após cumprir suspensão na rodada passada (Samara Miranda/Remo) O Remo entra em campo na noite desta quinta-feira (28), no Mangueirão, para um duelo que pode mudar os rumores de sua campanha na Série B. O Leão recebe o Criciúma, às 21h35, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O time azulino ocupa a 6ª colocação, com 35 pontos, e chega pressionado por dois empates consecutivos, com o treinador António Oliveira na corda bamba. Já o Criciúma, que venceu o Novorizontino na última rodada, soma 36 e aparece em 4º lugar, num excelente momento, pois o time já flertou com o Z4 no primeiro turno e deu uma arrancada surpreendente. Para o Leão, vencer em casa significa superar o rival e, dependendo do resultado do Novorizontino no sábado (30), enfim entrar no grupo de acesso. VEJA MAIS Criciúma enfrenta Remo com ex-bicolores e o maior artilheiro do Re-Pa no século Com jogadores que foram protagonistas no maior rival do Leão Azul, Criciúma chega para dificultar a vida azulina e manter sua posição no G4 Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A Décadas de jejum Além da tabela, há também a história. E nela o Leão leva a pior. O Remo tenta quebrar um tabu de 23 anos sem derrotar o Tigre. A única vitória azulina nesse confronto aconteceu em 2002, pelo jogo de ida das quartas de final da Série B, quando o tempo virou para 2 a 1 no Baenão lotado. Desde então, a vantagem é catarinense, com eliminações dolorosas em mata-matas da Copa do Brasil (1991 e 2025) e até em divisões de base. O momento aumenta ainda mais a carga sobre o treinador português António Oliveira. Em 2025, o Criciúma já esteve duas vezes em Belém e venceu as duas, derrotando os adversários técnicos: Rodrigo Santana, eliminado da Copa do Brasil no Mangueirão, e Luizinho Lopes, eliminado após derrota na Curuzu. Com a saída de Camutanga, Klaus deve voltar a ser titular do Remo (Samara Miranda/Remo) Diante desse histórico, o jogo desta quinta ganha ares de ‘prova de fogo’ para o Remo. Apoiado pela sua torcida no Mangueirão, o Leão terá o retorno de seu principal esperança de gol, Pedro Rocha, que cumpriu suspensão contra o Coritiba. Ao mesmo que ganha um retorno de peso, o Leão perde outro: o zagueiro Camutanga, que vinha sendo titular absoluto, retornou ao Vitória, clube ao qual pertence. Klaus ou Kayky Almeida assumirão a posição. Do outro lado, o Criciúma, treinado por Eduardo Batista, ex-treinador remista, não terá Felipinho, suspenso, e deverá contar com Luiz Henrique em seu lugar. No ataque, o time conta com duas armas conhecidas pela torcida paraense: Nicolas e Borasi estão aptos e o pirmeiro deve ser titular hoje. O primeiro turno terminou empatado em 1 a 1 no Heriberto Hülse, mas desta vez o Remo joga em casa, e a expectativa é de Mangueirão cheio para tentar espantar um tabu que já dura mais de duas décadas. Ficha Técnica Remo x Criciúma Competição: Série B – 24ª rodada Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto de 2025, às 21h35 (de Brasília) Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA) Arbitragem: Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Pablo Almeida da Costa (MG) VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE) Transmissão: Lance a lance no portal O Liberal Prováveis Escalações Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Reynaldo, Klaus e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jaderson e Nico Ferreira; Davó, Marrony e Pedro Rocha. Técnico: António Oliveira Criciúma: Alisson; Benevenuto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Luiz Henrique; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Cláudio Tencati 