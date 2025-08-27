Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A Aila Beatriz Inete e Fábio Will 27.08.25 11h53 Jogador vai reforçar o Vitória na Série A (Samara Miranda / Remo) O Remo pode perder uma peça importante no setor defensivo para a sequência da Série B. Isso porque, conforme informações repassadas por uma fonte ao Núcleo de Esportes de O Liberal e à Rádio Liberal+, o Vitória-BA solicitou o retorno do zagueiro Camutanga. Além do defensor azulino, o volante Dudu, que está emprestado à Ponte Preta-SP, também retornaria ao clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo as informações repassadas, o zagueiro não treinou com o elenco azulino nesta quarta-feira (27) e se despediu dos colegas de clube. A iniciativa do Vitória se deu por conta da crise instaurada no time depois da goleada histórica de 8 a 0 sofrida para o Flamengo, na última segunda-feira (25), pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. A equipe ocupa a 17ª colocação da tabela, com apenas 19 pontos. VEJA MAIS Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram Yago Ferreira chega ao Remo e projeta estreia: 'Estou pronto para ajudar' Sem atuar há dois meses, o jogador vinha mantendo a forma no Fluminense antes de acertar com o Leão Azul Assim, em uma tentativa de reforçar o elenco para a sequência do campeonato e evitar o rebaixamento, a diretoria decidiu investir em nomes que já são conhecidos no clube. Com isso, teria acionado a cláusula de retorno prevista no contrato de empréstimo de Camutanga ao Remo. A diretoria rubro-negra pretende acelerar o processo de retorno para que o jogador fique a disposição do time o mais rápido possível. Camutanga está emprestado ao Remo desde abril. Inicialmente, não começou como titular, mas na Série B passou a se destacar com boas atuações e assumiu a posição após uma fratura de Klaus no nariz, na 16ª rodada do campeonato. Até o momento, o defensor fez 14 jogos com a camisa azulina e não marcou gols. Camutanga ficou de fora da última partida contra o Coritiba-PR, após sentir dores durante o aquecimento. O zagueiro tem contrato com o Vitória desde 2023, quando chegou na equipe. Pelo time, conquistou a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 FUTEBOL Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram 26.08.25 17h00 Futebol Yago Ferreira chega ao Remo e projeta estreia: 'Estou pronto para ajudar' Sem atuar há dois meses, o jogador vinha mantendo a forma no Fluminense antes de acertar com o Leão Azul 26.08.25 16h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 COBRANÇAS Torcedores se reúnem com diretoria e jogadores do Paysandu; organizada se recusa a participar A intenção, segundo o clube bicolor, era ouvir as cobranças da arquibancada e manter o canal de diálogo aberto em um momento decisivo da competição 26.08.25 22h18 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45