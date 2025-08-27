Capa Jornal Amazônia
Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo

Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A

Aila Beatriz Inete e Fábio Will
Jogador vai reforçar o Vitória na Série A (Samara Miranda / Remo)

O Remo pode perder uma peça importante no setor defensivo para a sequência da Série B. Isso porque, conforme informações repassadas por uma fonte ao Núcleo de Esportes de O Liberal e à Rádio Liberal+, o Vitória-BA solicitou o retorno do zagueiro Camutanga. Além do defensor azulino, o volante Dudu, que está emprestado à Ponte Preta-SP, também retornaria ao clube.

Segundo as informações repassadas, o zagueiro não treinou com o elenco azulino nesta quarta-feira (27) e se despediu dos colegas de clube. 

A iniciativa do Vitória se deu por conta da crise instaurada no time depois da goleada histórica de 8 a 0 sofrida para o Flamengo, na última segunda-feira (25), pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. A equipe ocupa a 17ª colocação da tabela, com apenas 19 pontos.

Assim, em uma tentativa de reforçar o elenco para a sequência do campeonato e evitar o rebaixamento, a diretoria decidiu investir em nomes que já são conhecidos no clube. Com isso, teria acionado a cláusula de retorno prevista no contrato de empréstimo de Camutanga ao Remo.

A diretoria rubro-negra pretende acelerar o processo de retorno para que o jogador fique a disposição do time o mais rápido possível.

Camutanga está emprestado ao Remo desde abril. Inicialmente, não começou como titular, mas na Série B passou a se destacar com boas atuações e assumiu a posição após uma fratura de Klaus no nariz, na 16ª rodada do campeonato.

Até o momento, o defensor fez 14 jogos com a camisa azulina e não marcou gols. Camutanga ficou de fora da última partida contra o Coritiba-PR, após sentir dores durante o aquecimento.

O zagueiro tem contrato com o Vitória desde 2023, quando chegou na equipe. Pelo time, conquistou a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024.

Remo
