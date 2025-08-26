Yago Ferreira chega ao Remo e projeta estreia: 'Estou pronto para ajudar'

O Remo ganhou mais uma opção para a sequência da Série B. O meia-atacante Yago Ferreira, que estava no Fluminense, iniciou os treinamentos com o elenco azulino nesta semana e já se coloca à disposição da comissão técnica para os próximos compromissos da equipe.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Sem atuar há dois meses, o jogador vinha mantendo a forma no clube carioca antes de acertar com o Leão Azul. Apesar do período longe dos gramados, Yago garante que está preparado para defender a camisa remista.

“Estou treinando desde segunda-feira e, se o professor optar por me levar para o jogo, acredito que estou apto a ajudar nesse momento importante para o clube”, afirmou o atleta.

Aos 22 anos, Yago Ferreira foi revelado na base do tricolor carioca. No ano passado, disputou a Série B pelo Coritiba, onde ganhou experiência em uma competição que classifica como uma das mais difíceis do calendário nacional.

“O Brasileiro da Série B é muito equilibrado. É preciso pontuar em todos os jogos para seguir firme na briga pelo acesso”, destacou.

VEJA MAIS

O acerto com o Remo contou com a participação de Marcos Braz, em parceria com o Fluminense. Segundo Yago, o projeto do clube pesou na decisão pela transferência. “Ele me apresentou o projeto de acesso e eu decidi vir para cá. O Remo é um grande clube do Brasil e estou feliz por vestir essa camisa.”

Além do talento em campo, o jogador contou que tem no pai, o ex-atacante Iranildo, uma das principais referências para a carreira. “Meu pai é um ídolo no campo e em casa. Ele sempre me apoia, conversa comigo e me deixa tranquilo para jogar futebol e me divertir.”

Recém-chegado a Belém, Yago já sentiu o calor amazônico, mas se impressionou com a força da torcida azulina. “É muito grande e apoia bastante em todos os momentos. Quero contribuir com jogadas, assistências e gols para retribuir esse carinho", completa.