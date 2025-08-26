Yago Ferreira chega ao Remo e projeta estreia: 'Estou pronto para ajudar' Sem atuar há dois meses, o jogador vinha mantendo a forma no Fluminense antes de acertar com o Leão Azul Luiz Guillherme Ramos 26.08.25 16h18 Yago Ferreira é o novo reforço ofensivo do Remo para a sequência da Série B. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Remo ganhou mais uma opção para a sequência da Série B. O meia-atacante Yago Ferreira, que estava no Fluminense, iniciou os treinamentos com o elenco azulino nesta semana e já se coloca à disposição da comissão técnica para os próximos compromissos da equipe. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Sem atuar há dois meses, o jogador vinha mantendo a forma no clube carioca antes de acertar com o Leão Azul. Apesar do período longe dos gramados, Yago garante que está preparado para defender a camisa remista. “Estou treinando desde segunda-feira e, se o professor optar por me levar para o jogo, acredito que estou apto a ajudar nesse momento importante para o clube”, afirmou o atleta. Aos 22 anos, Yago Ferreira foi revelado na base do tricolor carioca. No ano passado, disputou a Série B pelo Coritiba, onde ganhou experiência em uma competição que classifica como uma das mais difíceis do calendário nacional. “O Brasileiro da Série B é muito equilibrado. É preciso pontuar em todos os jogos para seguir firme na briga pelo acesso”, destacou. VEJA MAIS CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino Criciúma tem dúvida importante para encarar o Remo no Mangueirão; veja mais O volante Matheus Trindade, peça-chave no meio-campo catarinense, virou dúvida após sentir dores no joelho Pedro Rocha cumpre suspensão e deve reforçar o Remo contra o Criciúma-SC Suspenso na rodada anterior, artilheiro Pedro Rocha não enfrentou o Coritiba-PR após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP O acerto com o Remo contou com a participação de Marcos Braz, em parceria com o Fluminense. Segundo Yago, o projeto do clube pesou na decisão pela transferência. “Ele me apresentou o projeto de acesso e eu decidi vir para cá. O Remo é um grande clube do Brasil e estou feliz por vestir essa camisa." Além do talento em campo, o jogador contou que tem no pai, o ex-atacante Iranildo, uma das principais referências para a carreira. "Meu pai é um ídolo no campo e em casa. Ele sempre me apoia, conversa comigo e me deixa tranquilo para jogar futebol e me divertir." Recém-chegado a Belém, Yago já sentiu o calor amazônico, mas se impressionou com a força da torcida azulina. "É muito grande e apoia bastante em todos os momentos. Quero contribuir com jogadas, assistências e gols para retribuir esse carinho", completa. 