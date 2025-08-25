CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino Aila Beatriz Inete 25.08.25 10h50 Lance foi bastante questionado pelo clube azulino (Reprodução / CBF TV) A partida entre Coritiba-PR e Remo ficou marcada por um lance polêmico e pouco claro para alguns torcedores, em que o goleiro do Coxa foi expulso após uma agressão contra o jogador Caio Vinícius dentro da área, mas que não resultou em pênalti para o Leão Azul. Logo após o jogo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da conversa entre o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes e o VAR Rodrigo Nunes de Sá e explicou a decisão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Por volta dos 10 minutos do segundo tempo, o goleiro do Coxa, Pedro Morisco, foi expulso após aplicar uma cotovelada em Caio Vinícius dentro da área, enquanto tentava repor a bola em jogo. O jogador recebeu vermelho direto e o árbitro marcou o pênalti para o Leão Azul. Contudo, o VAR percebeu que o atleta azulino havia cometido uma falta antes da agressão e indicou a revisão. Após isso, o juiz voltou atrás e manteve apenas a expulsão do arqueiro alviverde. No áudio divulgado pela CBF, o VAR Rodrigo Nunes questiona qual foi a decisão de campo, e Jefferson Moraes confirma que viu o pênalti e a falta para expulsão. Com isso, o árbitro de vídeo recomenda a revisão para possível anulação do tiro penal. VEJA MAIS Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC Leão Azul busca recuperação em casa após dois empates seguidos na competição Marcos Braz se revolta contra arbitragem após empate entre Remo e Coxa: 'Covardia' O executivo remista Braz Ele questionou a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 "Eu só vou te recomendar uma revisão para possível não penal. O cartão vermelho está confirmado. [Revisão] para um possível impedimento de reposição de bola do jogador da equipe de azul, antes da cotovelada", sugere o VAR. O lance é analisado em vários ângulos até a decisão ser tomada. "O cartão vermelho vai ser mantido, mas a falta é em favor do goleiro, porque ele [Caio Vinícius] atrapalha a reposição de bola", confirma o árbitro Jefferson Moraes. Com isso, fica claro que o pênalti a favor do Remo foi anulado pela arbitragem por conta da falta do jogador azulino sobre Pedro Morisco, mas a expulsão foi mantida pela agressividade da cotovelada na sequência. A decisão gerou indignação no clube azulino. Após o jogo, António Oliveira deu lugar a Marcos Braz na coletiva de imprensa. O executivo criticou a decisão e disse que repudiar a atuação da arbitragem na partida. A partida terminou empatada por 0 a 0. O Coritiba-PR caiu para a segunda posição da tabela, com 43 pontos, enquanto o Remo foi para a sexta colocação, com 35. Na 24ª rodada, o Leão Azul encara o Criciúma-SC no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28). O duelo será importante para o clube azulino não deixar a parte de cima da tabela escapar e seguir na busca pelo G-4. 