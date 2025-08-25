Capa Jornal Amazônia
CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda

Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino

Aila Beatriz Inete
fonte

Lance foi bastante questionado pelo clube azulino (Reprodução / CBF TV)

A partida entre Coritiba-PR e Remo ficou marcada por um lance polêmico e pouco claro para alguns torcedores, em que o goleiro do Coxa foi expulso após uma agressão contra o jogador Caio Vinícius dentro da área, mas que não resultou em pênalti para o Leão Azul. Logo após o jogo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da conversa entre o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes e o VAR Rodrigo Nunes de Sá e explicou a decisão.

Por volta dos 10 minutos do segundo tempo, o goleiro do Coxa, Pedro Morisco, foi expulso após aplicar uma cotovelada em Caio Vinícius dentro da área, enquanto tentava repor a bola em jogo. O jogador recebeu vermelho direto e o árbitro marcou o pênalti para o Leão Azul. Contudo, o VAR percebeu que o atleta azulino havia cometido uma falta antes da agressão e indicou a revisão. Após isso, o juiz voltou atrás e manteve apenas a expulsão do arqueiro alviverde.

No áudio divulgado pela CBF, o VAR Rodrigo Nunes questiona qual foi a decisão de campo, e Jefferson Moraes confirma que viu o pênalti e a falta para expulsão. Com isso, o árbitro de vídeo recomenda a revisão para possível anulação do tiro penal.

"Eu só vou te recomendar uma revisão para possível não penal. O cartão vermelho está confirmado. [Revisão] para um possível impedimento de reposição de bola do jogador da equipe de azul, antes da cotovelada", sugere o VAR.

O lance é analisado em vários ângulos até a decisão ser tomada.

"O cartão vermelho vai ser mantido, mas a falta é em favor do goleiro, porque ele [Caio Vinícius] atrapalha a reposição de bola", confirma o árbitro Jefferson Moraes.

Com isso, fica claro que o pênalti a favor do Remo foi anulado pela arbitragem por conta da falta do jogador azulino sobre Pedro Morisco, mas a expulsão foi mantida pela agressividade da cotovelada na sequência.

A decisão gerou indignação no clube azulino. Após o jogo, António Oliveira deu lugar a Marcos Braz na coletiva de imprensa. O executivo criticou a decisão e disse que repudiar a atuação da arbitragem na partida. 

A partida terminou empatada por 0 a 0. O Coritiba-PR caiu para a segunda posição da tabela, com 43 pontos, enquanto o Remo foi para a sexta colocação, com 35.

Na 24ª rodada, o Leão Azul encara o Criciúma-SC no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28). O duelo será importante para o clube azulino não deixar a parte de cima da tabela escapar e seguir na busca pelo G-4. 

