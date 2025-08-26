Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Pedro Rocha cumpre suspensão e deve reforçar o Remo contra o Criciúma-SC

Suspenso na rodada anterior, artilheiro Pedro Rocha não enfrentou o Coritiba-PR após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP

O Liberal
fonte

Jogador deve retornar para o jogo contra o Tigre (SAMARA MIRANDA/ASCOM REMO)

Após ficar de fora da partida contra o Coritiba-PR, o atacante Pedro Rocha deve retornar ao time no jogo contra o Criciúma-SC, na próxima quinta-feira (28). O duelo é válido pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão, e o retorno do jogador é de extrema importância para o Leão Azul, que precisa vencer.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Pedro Rocha cumpriu sua segunda suspensão no campeonato após levar o terceiro cartão amarelo na partida contra o Botafogo-SP, válida pela 22ª rodada. Antes disso, o atacante havia ficado de fora do jogo contra o América-MG, pela 21ª rodada, por ter sido expulso no duelo anterior, contra a Ferroviária-SP, quando o Remo perdeu por 2 a 0, em casa.

Agora, com os cartões zerados, o atacante pode retornar à titularidade no ataque azulino e buscar a reabilitação da equipe em casa.

Importância

O atacante é uma das principais peças do Leão Azul, sendo o artilheiro da equipe e da Série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o Remo marcou 24 gols na competição; 10 deles foram do camisa 32, o que representa mais de 40%.

Esta, inclusive, é a melhor temporada do jogador em sua carreira. Em 2025, Pedro já soma 14 gols, tendo marcado um na Copa do Brasil e três no Campeonato Paraense. Ao lado do goleiro Marcelo Rangel, o atacante é o principal destaque da equipe. Por isso, sua presença na partida contra o Tigre é fundamental para as pretensões do clube.

O Remo caiu para a sexta colocação após tropeçar nas duas últimas rodadas e somar apenas dois pontos. Com isso, o Leão Azul está pressionado pela torcida, que pede mais consistência da equipe no campeonato. Já o Criciúma reagiu e assumiu a quarta colocação, ultrapassando o Novorizontino.

A última vez que as equipes se enfrentaram em Belém foi na segunda fase da Copa do Brasil, em março. Na ocasião, o Remo perdeu por 2 a 1 e foi eliminado. O resultado culminou na demissão do treinador Rodrigo Santana.

Agenda

O jogo entre Remo e Criciúma ocorre na quinta-feira (28), às 21h35, no estádio Mangueirão. A partida é válida pela 24ª rodada da Série B e pode recolocar o clube azulino no G-4. 

Palavras-chave

esportes

remo

pedro rocha

futebol

série b
Remo
.
