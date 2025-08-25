Rangel admite que Remo está devendo em Belém, mas justifica: 'Na Série B é diferente' Goleiro do Leão faz comparação com Série A e afirma que a probabilidade de vencer fora de casa é bem maior na Série B. Remo jogo contra o Ciricúma, na próxima quinta (28), no Mangueirão, e não quer decepcionar mais uma vez o torcedor. O Liberal 25.08.25 20h28 O Remo quer voltar a vencer dentro de casa depois de um jejum que já preocupa o torcedor. Apesar do desempenho positivo fora de Belém, o time comandado por António Oliveira soma apenas uma vitória no Mangueirão na Série B e busca ajustar os detalhes para reencontrar o caminho dos três pontos diante de seu torcedor. O goleiro Marcelo Rangel destacou as diferenças da competição em relação à Série A e pediu paciência à torcida. O Remo tem mostrado força nos jogos fora de casa, mas dentro do Mangueirão o desempenho não corresponde às expectativas. Desde a chegada de António Oliveira, em junho, o time venceu apenas uma partida dentro de seus domínios, contra o Avaí. Segundo Marcelo Rangel, isso é normal, pois a Série B apresenta desafios diferentes da Série A, especialmente no fator mando de campo. VEJA MAIS Após vencer o Paysandu na Curuzu, Elias Curzel relembra período em que defendeu o clube O camisa 1 do Operário-PR retornou a Belém e lembrou do período em que foi titular no Papão Dupla ex-Paysandu marca e garante Criciúma no G-4 da Série B Nicolas e Borasi garantiram a vitória do Tigre sobre o Novorizontino; equipe catarinense chegou aos 36 pontos e assumiu a quarta colocação "Eu vejo a Série B muito diferente da Série A, por exemplo, onde a probabilidade de você vencer fora de casa é menor. Na Série B não, é muito igual, é 50 a 50. Se a gente ganhar em casa e continuar fazendo tudo aquilo que estamos fazendo fora, eu tenho certeza que o objetivo no final vai ser alcançado”, disse o camisa 88 do Leão. O goleiro reforçou que o trabalho da equipe está sendo bem feito, mas reconheceu que é preciso reencontrar a vitória diante do torcedor azulino. “Dentro da nossa casa, a gente tem que achar novamente o caminho das pedras para voltar a vencer diante do nosso torcedor e continuar repetindo o que a gente tem feito fora, que são os bons resultados, trazendo pontos. Assim a gente vai estar muito perto do objetivo final”, disse. O último jogo fora, contra o Coritiba, terminou em empate por 0 a 0, resultado que Rangel considerou justo e que mantém a equipe próxima do G4. “Por tudo que envolveu o jogo, foi um bom resultado, continuamos somando pontos e agora a gente redobra nossas forças diante do nosso torcedor, em outro confronto direto dentro da nossa casa, sabendo que a vitória nos coloca numa posição muito boa na tabela”, disse o goleiro O próximo desafio do Remo será quinta-feira (28), às 21h35, contra o Criciúma, em confronto direto pelo G4. Rangel fez um apelo à torcida “É um confronto direto, se vencermos a gente passa eles na tabela, e esperamos que o nosso torcedor compareça e nos apoie do primeiro ao último minuto em busca dessa vitória”, disse. Atualmente, o Remo ocupa a 6ª colocação, com 35 pontos, um a menos que o Criciúma, quarto colocado, e cinco atrás da Chapecoense, terceira. 