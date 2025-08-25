Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Dupla ex-Paysandu marca e garante Criciúma no G-4 da Série B

Nicolas e Borasi garantiram a vitória do Tigre sobre o Novorizontino; equipe catarinense chegou aos 36 pontos e assumiu a quarta colocação

Iury Costa
fonte

Borasi celebra primeiro gol pelo Criciúma. (Foto: Celso da Luz, Criciúma)

O Criciúma-SC contou com a força de dois velhos conhecidos da torcida bicolor para se manter entre os primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Nicolas e Borasi, ex-atacantes do Paysandu, marcaram os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino-SP, no último sexta-feira (22), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Os dois atletas chegaram ao Tigre em um momento delicado da campanha, quando a equipe lutava para se afastar da zona de rebaixamento. Na 15ª rodada, o time catarinense ocupava a 15ª posição, apenas três pontos à frente do próprio Paysandu, que estava em 18º, com 14 pontos.

VEJA MAIS

image Ex-jogadores acionam Paysandu na Justiça do Trabalho; veja detalhes
Giovanni e Wesley Fraga não renderam em campo, mas resolveram cobrar direitos na justiça

image Paysandu quita dívida, mas segue na lista de Transfer Ban da Fifa; liberação depende de trâmites
Clube paraense pagou débito com o Torrense (POR) na semana passada; liberação depende de comunicação entre as partes e pode ocorrer até quarta-feira (27)

Nicolas vem sendo um dos destaques ofensivos do Criciúma na Segundona. Em 13 jogos, o centroavante soma quatro gols e uma assistência. Borasi, com menos tempo em campo, tem três partidas disputadas e um gol marcado.

Com o resultado, o Criciúma chegou a 36 pontos e ocupa a quarta colocação, garantindo presença no G-4. O Novorizontino, que também soma 36 pontos, caiu para o quinto lugar devido aos critérios de desempate.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

série b

criciúma

paysandu
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Após vencer o Paysandu na Curuzu, Elias Curzel relembra período em que defendeu o clube

O camisa 1 do Operário-PR retornou a Belém e lembrou do período em que foi titular no Papão

25.08.25 17h13

SÉRIE B

Dupla ex-Paysandu marca e garante Criciúma no G-4 da Série B

Nicolas e Borasi garantiram a vitória do Tigre sobre o Novorizontino; equipe catarinense chegou aos 36 pontos e assumiu a quarta colocação

25.08.25 16h45

Futebol

Ex-jogadores acionam Paysandu na Justiça do Trabalho; veja detalhes

Giovanni e Wesley Fraga não renderam em campo, mas resolveram cobrar direitos na justiça

25.08.25 16h23

TRANSFER BAN

Paysandu quita dívida, mas segue na lista de Transfer Ban da Fifa; liberação depende de trâmites

Clube paraense pagou débito com o Torrense (POR) na semana passada; liberação depende de comunicação entre as partes e pode ocorrer até quarta-feira (27)

25.08.25 14h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda

Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino

25.08.25 10h50

FUTEBOL

Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários

Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4

25.08.25 8h42

SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO

VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais

Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão

25.08.25 10h34

Futebol

Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair'

Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor

25.08.25 9h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda