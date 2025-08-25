Dupla ex-Paysandu marca e garante Criciúma no G-4 da Série B

O Criciúma-SC contou com a força de dois velhos conhecidos da torcida bicolor para se manter entre os primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Nicolas e Borasi, ex-atacantes do Paysandu, marcaram os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino-SP, no último sexta-feira (22), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Os dois atletas chegaram ao Tigre em um momento delicado da campanha, quando a equipe lutava para se afastar da zona de rebaixamento. Na 15ª rodada, o time catarinense ocupava a 15ª posição, apenas três pontos à frente do próprio Paysandu, que estava em 18º, com 14 pontos.

Nicolas vem sendo um dos destaques ofensivos do Criciúma na Segundona. Em 13 jogos, o centroavante soma quatro gols e uma assistência. Borasi, com menos tempo em campo, tem três partidas disputadas e um gol marcado.

Com o resultado, o Criciúma chegou a 36 pontos e ocupa a quarta colocação, garantindo presença no G-4. O Novorizontino, que também soma 36 pontos, caiu para o quinto lugar devido aos critérios de desempate.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)