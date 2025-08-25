Capa Jornal Amazônia
Ex-jogadores acionam Paysandu na Justiça do Trabalho; veja detalhes

Giovanni e Wesley Fraga não renderam em campo, mas resolveram cobrar direitos na justiça

O Liberal
Wesley Fraga é o caso mais notável no clube, por onde disputou apenas seis jogos em 2024. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Os ex-jogadores Giovanni Piccolomo e Wesley Fraga ingressaram com ações trabalhistas contra o Paysandu, que tramitam no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em Belém. Os processos correm em segredo de justiça e, por isso, não há informações sobre os valores pedidos, mas o clube já foi notificado e informou que vai apresentar defesa.

Giovanni foi anunciado pelo clube em dezembro de 2024 para a temporada 2025. O meia disputou 21 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Em maio deste ano, foi liberado para acertar com o CRB após não corresponder às expectativas da diretoria e da torcida.

Já Wesley Fraga, volante de 27 anos, chegou ao Papão em abril de 2024 para a disputa da Série B, vindo da Ponte Preta. Ele atuou apenas em sete jogos e deixou o clube em outubro do mesmo ano, após ser dispensado.

Embora tenha diminuído ao longo do tempo, nos últimos dois anos o Paysandu não escapou das famigeradas ações trabalhistas que, vira e mexe, atormentam a vida dos clubes. Recentemente, dois casos notórios causaram bastante repercussão dentro e fora do clube. Um deles possui valor milionário e ainda aguarda definição da Justiça.

Primeiro foi o ex-zagueiro Lucas Maia, que disputou 48 jogos pelo clube, marcando três gols. Ele moveu ação alegando falta de pagamentos de salários, direitos de imagem e FGTS. Na época, o jogador havia forçado a saída para assinar com outro clube, mas não obteve sucesso, ingressando assim na justiça O caso terminou em acordo judicial e hoje ele atua no Henan FC, da China.

O maior desafio, no entanto, veio após a demissão do técnico Hélio dos Anjos, que também ingressou na Justiça. Este, por sua vez, cobra cerca de R$ 2,6 milhões do clube. Além disso, o Papão sofreu recentemente uma punição da FIFA, o transfer ban, por não quitar dívida referente à contratação do lateral-esquerdo Keffel. Este valor já foi pago e o clube aguarda atualização no banco de dados da entidade para voltar ao mercado de contratações.

