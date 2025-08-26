Criciúma tem dúvida importante para encarar o Remo no Mangueirão; veja mais

O Remo terá pela frente um adversário direto na tabela da Série B nesta quinta-feira (28). O Leão Azul enfrenta o Criciúma, às 21h35, no Mangueirão, pela 24ª rodada. Enquanto o clube paraense ocupa a sexta colocação, com 35 pontos, o Tigre aparece logo à frente, em quarto lugar, com 36. No primeiro turno, os dois empataram em 1 a 1, em Santa Catarina.

Para o duelo em Belém, o Criciúma pode ter um desfalque de peso. O volante Matheus Trindade, peça-chave no meio-campo catarinense, virou dúvida após sentir dores no joelho. Ele cumpriu suspensão na última rodada, mas no treino do último sábado levou uma pancada e nesta segunda-feira trabalhou separado do restante do elenco, deixando o gramado antes do fim da atividade.

Caso Trindade não se recupere a tempo, Léo Naldi deve continuar como titular. Por outro lado, o técnico Eduardo Baptista contará com o retorno de Luiz Henrique, que deve ocupar a vaga de Felipinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Criciúma encerra a preparação nesta terça-feira, ainda em Santa Catarina, antes de viajar para Belém. A vitória na última rodada contra o Novorizontino colocou o Tigre no G-4 pela primeira vez nesta Série B, o que aumenta a pressão para o confronto diante do Remo, que também briga diretamente por uma vaga no grupo de acesso.

Aliás, o time azulino vem desperdiçando sucessivas chances de chegar ao G4. Em casa, por exemplo, o time tropeçou nas últimas duas vezes, ao empatar com o Botafogo-SP e perder para a Ferroviária. No entanto, mais uma vez o time tem a possibilidade de retorno, caso vença o próprio Criciúma e o Novorizontino, hoje quinto colocado, perca para o Athletico-PR em Curitiba.