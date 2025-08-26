Criciúma tem dúvida importante para encarar o Remo no Mangueirão; veja mais O volante Matheus Trindade, peça-chave no meio-campo catarinense, virou dúvida após sentir dores no joelho O Liberal 26.08.25 15h19 Matheus Trindade deve desfalcar o Tigre contra o Remo. (Celso da Luz/Criciúma E.C.) O Remo terá pela frente um adversário direto na tabela da Série B nesta quinta-feira (28). O Leão Azul enfrenta o Criciúma, às 21h35, no Mangueirão, pela 24ª rodada. Enquanto o clube paraense ocupa a sexta colocação, com 35 pontos, o Tigre aparece logo à frente, em quarto lugar, com 36. No primeiro turno, os dois empataram em 1 a 1, em Santa Catarina. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para o duelo em Belém, o Criciúma pode ter um desfalque de peso. O volante Matheus Trindade, peça-chave no meio-campo catarinense, virou dúvida após sentir dores no joelho. Ele cumpriu suspensão na última rodada, mas no treino do último sábado levou uma pancada e nesta segunda-feira trabalhou separado do restante do elenco, deixando o gramado antes do fim da atividade. Caso Trindade não se recupere a tempo, Léo Naldi deve continuar como titular. Por outro lado, o técnico Eduardo Baptista contará com o retorno de Luiz Henrique, que deve ocupar a vaga de Felipinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. VEJA MAIS Pedro Rocha cumpre suspensão e deve reforçar o Remo contra o Criciúma-SC Suspenso na rodada anterior, artilheiro Pedro Rocha não enfrentou o Coritiba-PR após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP Rangel admite que Remo está devendo em Belém, mas justifica: 'Na Série B é diferente' Goleiro do Leão faz comparação com Série A e afirma que a probabilidade de vencer fora de casa é bem maior na Série B. Remo jogo contra o Ciricúma, na próxima quinta (28), no Mangueirão, e não quer decepcionar mais uma vez o torcedor. CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino O Criciúma encerra a preparação nesta terça-feira, ainda em Santa Catarina, antes de viajar para Belém. A vitória na última rodada contra o Novorizontino colocou o Tigre no G-4 pela primeira vez nesta Série B, o que aumenta a pressão para o confronto diante do Remo, que também briga diretamente por uma vaga no grupo de acesso. Aliás, o time azulino vem desperdiçando sucessivas chances de chegar ao G4. Em casa, por exemplo, o time tropeçou nas últimas duas vezes, ao empatar com o Botafogo-SP e perder para a Ferroviária. No entanto, mais uma vez o time tem a possibilidade de retorno, caso vença o próprio Criciúma e o Novorizontino, hoje quinto colocado, perca para o Athletico-PR em Curitiba. 