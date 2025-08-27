Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC

O Remo se prepara para encarar o Criciúma-SC em casa, em jogo que é uma briga direta pelo G-4. A partida é válida pela 24ª rodada da Série B e pode recolocar o Leão Azul na zona de acesso. Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (27), o zagueiro Klaus falou sobre a importância do duelo para a posição do clube na tabela e para reafirmar a relação com a torcida azulina.

"É um confronto direto, então é um jogo muito importante. A briga pelo G-4 está muito acirrada, então a gente tem que enfrentar esse adversário com a importância que tem esse jogo e buscar, dentro de casa, voltar ao nosso protagonismo também, que a gente tem com a nossa torcida", disse o zagueiro, que também destacou a diferença que os torcedores fazem em cada partida.

"Sempre foi feita uma festa muito bonita e a gente tem que buscar esses pontos dentro de casa. O adversário tem que sentir essa força que a gente tem com a nossa torcida dentro do Mangueirão. A gente tem essa responsabilidade de jogar bem, buscar o resultado para conseguir o nosso objetivo no final do ano, que é estar dentro do G-4 e subir para a Série A", completou Klaus.

Depois de fazer um bom primeiro turno dentro de casa, com cinco vitórias em nove jogos, na segunda parte do campeonato a equipe tem oscilado e não tem convencido o torcedor. Com isso, o Remo entrará em campo contra o Tigre com a pressão de não apenas vencer, mas também jogar bem.

Klaus, que foi titular na última partida contra o Coritiba-PR, após Camutanga sentir dores no aquecimento, ressaltou que os jogadores perceberam uma mudança na postura nesta etapa do campeonato. Segundo ele, agora os times adversários sabem da força do Leão Azul jogando em casa e vêm muito mais preparados.

"As outras equipes sabem o quão difícil é tirar pontos nossos aqui dentro de casa. A gente fez um primeiro turno muito bom dentro de casa, então eu acho que as outras equipes também viram isso e mudam a forma tática de jogar contra a gente", apontou o jogador.

"As equipes esperam mais, elas ficam mais fechadas e a gente tem mais dificuldade de criação, de oportunidades, de fazer o resultado. Mas sabemos da nossa responsabilidade dentro de casa, de fazer desse fator da torcida, até mesmo do clima, que é diferente para as outras equipes, o nosso favor e conquistar o maior número de pontos", analisou o zagueiro.

No primeiro turno, fora de casa, o Leão Azul empatou por 1 a 1 com o Criciúma-SC. Agora, o time azulino busca a vitória para retornar ao G-4 ou, ao menos, ficar mais próximo da zona de acesso. Atualmente, o time está na sexta colocação, com 35 pontos, atrás de Novorizontino-SP e do Tigre, quinto e quarto colocados, respectivamente.

A partida entre Remo e Criciúma ocorre nesta quinta-feira (28), no Mangueirão, às 21h35.