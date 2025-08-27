Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) Aila Beatriz Inete 27.08.25 10h25 Jogador destacou responsabilidade de jogar bem (Samara Miranda/Ascom Remo) O Remo se prepara para encarar o Criciúma-SC em casa, em jogo que é uma briga direta pelo G-4. A partida é válida pela 24ª rodada da Série B e pode recolocar o Leão Azul na zona de acesso. Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (27), o zagueiro Klaus falou sobre a importância do duelo para a posição do clube na tabela e para reafirmar a relação com a torcida azulina. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "É um confronto direto, então é um jogo muito importante. A briga pelo G-4 está muito acirrada, então a gente tem que enfrentar esse adversário com a importância que tem esse jogo e buscar, dentro de casa, voltar ao nosso protagonismo também, que a gente tem com a nossa torcida", disse o zagueiro, que também destacou a diferença que os torcedores fazem em cada partida. "Sempre foi feita uma festa muito bonita e a gente tem que buscar esses pontos dentro de casa. O adversário tem que sentir essa força que a gente tem com a nossa torcida dentro do Mangueirão. A gente tem essa responsabilidade de jogar bem, buscar o resultado para conseguir o nosso objetivo no final do ano, que é estar dentro do G-4 e subir para a Série A", completou Klaus. VEJA MAIS Criciúma tem dúvida importante para encarar o Remo no Mangueirão; veja mais O volante Matheus Trindade, peça-chave no meio-campo catarinense, virou dúvida após sentir dores no joelho Pedro Rocha cumpre suspensão e deve reforçar o Remo contra o Criciúma-SC Suspenso na rodada anterior, artilheiro Pedro Rocha não enfrentou o Coritiba-PR após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP Yago Ferreira chega ao Remo e projeta estreia: 'Estou pronto para ajudar' Sem atuar há dois meses, o jogador vinha mantendo a forma no Fluminense antes de acertar com o Leão Azul Depois de fazer um bom primeiro turno dentro de casa, com cinco vitórias em nove jogos, na segunda parte do campeonato a equipe tem oscilado e não tem convencido o torcedor. Com isso, o Remo entrará em campo contra o Tigre com a pressão de não apenas vencer, mas também jogar bem. Klaus, que foi titular na última partida contra o Coritiba-PR, após Camutanga sentir dores no aquecimento, ressaltou que os jogadores perceberam uma mudança na postura nesta etapa do campeonato. Segundo ele, agora os times adversários sabem da força do Leão Azul jogando em casa e vêm muito mais preparados. "As outras equipes sabem o quão difícil é tirar pontos nossos aqui dentro de casa. A gente fez um primeiro turno muito bom dentro de casa, então eu acho que as outras equipes também viram isso e mudam a forma tática de jogar contra a gente", apontou o jogador. "As equipes esperam mais, elas ficam mais fechadas e a gente tem mais dificuldade de criação, de oportunidades, de fazer o resultado. Mas sabemos da nossa responsabilidade dentro de casa, de fazer desse fator da torcida, até mesmo do clima, que é diferente para as outras equipes, o nosso favor e conquistar o maior número de pontos", analisou o zagueiro. No primeiro turno, fora de casa, o Leão Azul empatou por 1 a 1 com o Criciúma-SC. Agora, o time azulino busca a vitória para retornar ao G-4 ou, ao menos, ficar mais próximo da zona de acesso. Atualmente, o time está na sexta colocação, com 35 pontos, atrás de Novorizontino-SP e do Tigre, quinto e quarto colocados, respectivamente. A partida entre Remo e Criciúma ocorre nesta quinta-feira (28), no Mangueirão, às 21h35. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Vitória-BA solicita retorno de Camutanga e Remo perde zagueiro titular na Série B Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 FUTEBOL Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram 26.08.25 17h00 Futebol Yago Ferreira chega ao Remo e projeta estreia: 'Estou pronto para ajudar' Sem atuar há dois meses, o jogador vinha mantendo a forma no Fluminense antes de acertar com o Leão Azul 26.08.25 16h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 COBRANÇAS Torcedores se reúnem com diretoria e jogadores do Paysandu; organizada se recusa a participar A intenção, segundo o clube bicolor, era ouvir as cobranças da arquibancada e manter o canal de diálogo aberto em um momento decisivo da competição 26.08.25 22h18 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 SALVAÇÃO? Novo meia do Paysandu vem de time que pode cair para a Série D, posta foto e 'se anuncia' nas redes Carlos Eduardo estava no ABC-RN, que precisa de um 'milagre' para não cair para a Série D na última rodada da Terceirona. 26.08.25 20h56