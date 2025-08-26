Capa Jornal Amazônia
Remo

Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’

Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram

Bruno Silva conquistou o acesso com o Remo em 2024 (Reprodução/Redes sociais)

Andressa Marinho, esposa do volante Bruno Silva, de 39 anos, anunciou o fim do casamento em uma publicação feita na última segunda-feira. O jogador, ex-Botafogo e que disputou a Série D pelo Rio Branco-ES, foi acusado de traições e agressões ao longo dos oito anos de relacionamento.

Na mensagem, Andressa relatou episódios de infidelidade, violência e disse ter decidido colocar um ponto final na relação após mais uma situação envolvendo o atleta.

“Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre. Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem LINDO, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito.

Há 4 anos, vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família, Bruninho e apaixonado por ele, Paolo também. Isso me segurou demais nessa relação doentia. Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles.

Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei muito pra que meus filhos fossem criados pelo pai. Fui parceira, leal, amiga. Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que por causa do câncer teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher!

Mas ele, ele homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube. E eu, não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida e pra ele? Desejo força, vai precisar."

image Relato da ex-esposa de Bruno Silva nas redes sociais (Reprodução/Redes sociais)

image Bruno Silva chegou a ser o capitão do Remo em alguns jogos  (Samara Miranda / Remo)

Bruno Silva e Andressa estavam juntos desde 2017 e têm dois filhos: Bruno, de cinco anos, e Paolo, de cinco mesesO experiente Bruno Silva jogou por vários clubes na carreira. Teve passagens por Bahia-BA, Avaí-SC, Ponte Preta-SP, Athletico-PR, Chapecoense-SP, Botafogo-RJ, Fluminense-RJ, Cruzeiro-MG, além de Joinville-SC e Paraná-PR. No Remo o volante chegou com a Série C de 2024 em andamento, realizou sete partidas, todas elas como titular, sendo importante na conquista do acesso à Série B.

