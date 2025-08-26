Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram O Liberal 26.08.25 17h00 Bruno Silva conquistou o acesso com o Remo em 2024 (Reprodução/Redes sociais) Andressa Marinho, esposa do volante Bruno Silva, de 39 anos, anunciou o fim do casamento em uma publicação feita na última segunda-feira. O jogador, ex-Botafogo e que disputou a Série D pelo Rio Branco-ES, foi acusado de traições e agressões ao longo dos oito anos de relacionamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na mensagem, Andressa relatou episódios de infidelidade, violência e disse ter decidido colocar um ponto final na relação após mais uma situação envolvendo o atleta. Publicação “Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre. Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem LINDO, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito. Há 4 anos, vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família, Bruninho e apaixonado por ele, Paolo também. Isso me segurou demais nessa relação doentia. Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles. Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei muito pra que meus filhos fossem criados pelo pai. Fui parceira, leal, amiga. Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que por causa do câncer teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher! Mas ele, ele homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube. E eu, não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida e pra ele? Desejo força, vai precisar." Relato da ex-esposa de Bruno Silva nas redes sociais (Reprodução/Redes sociais) VEJA MAIS Criciúma tem dúvida importante para encarar o Remo no Mangueirão; veja mais O volante Matheus Trindade, peça-chave no meio-campo catarinense, virou dúvida após sentir dores no joelho Yago Ferreira chega ao Remo e projeta estreia: 'Estou pronto para ajudar' Sem atuar há dois meses, o jogador vinha mantendo a forma no Fluminense antes de acertar com o Leão Azul UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 Bruno Silva chegou a ser o capitão do Remo em alguns jogos (Samara Miranda / Remo) Bruno Silva e Andressa estavam juntos desde 2017 e têm dois filhos: Bruno, de cinco anos, e Paolo, de cinco mesesO experiente Bruno Silva jogou por vários clubes na carreira. Teve passagens por Bahia-BA, Avaí-SC, Ponte Preta-SP, Athletico-PR, Chapecoense-SP, Botafogo-RJ, Fluminense-RJ, Cruzeiro-MG, além de Joinville-SC e Paraná-PR. No Remo o volante chegou com a Série C de 2024 em andamento, realizou sete partidas, todas elas como titular, sendo importante na conquista do acesso à Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo bruno silva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram 26.08.25 17h00 Futebol Yago Ferreira chega ao Remo e projeta estreia: 'Estou pronto para ajudar' Sem atuar há dois meses, o jogador vinha mantendo a forma no Fluminense antes de acertar com o Leão Azul 26.08.25 16h18 Futebol Criciúma tem dúvida importante para encarar o Remo no Mangueirão; veja mais O volante Matheus Trindade, peça-chave no meio-campo catarinense, virou dúvida após sentir dores no joelho 26.08.25 15h19 Futebol Pedro Rocha cumpre suspensão e deve reforçar o Remo contra o Criciúma-SC Suspenso na rodada anterior, artilheiro Pedro Rocha não enfrentou o Coritiba-PR após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP 26.08.25 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 Futebol Criciúma tem dúvida importante para encarar o Remo no Mangueirão; veja mais O volante Matheus Trindade, peça-chave no meio-campo catarinense, virou dúvida após sentir dores no joelho 26.08.25 15h19 Futebol UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 26.08.25 11h02